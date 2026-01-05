Mẹo du lịch 2026 - bỏ qua nhà hàng Michelin và TikTok

Phóng viên du lịch của Bloomberg khuyên bỏ qua các gợi ý trên TikTok, các nhà hàng Michelin, tập trung vào trải nghiệm thực tế và gặp gỡ người bản địa.

Các xu hướng du lịch thay đổi liên tục những năm gần đây. Mạng xã hội góp phần định hướng các trải nghiệm, nhưng chưa thực sự đúng với thực tế. Phóng viên du lịch của Bloomberg đưa ra một số mẹo và xu hướng trải nghiệm mới cho kỳ nghỉ năm 2026 của du khách.

Chọn nơi trải nghiệm

Khách du lịch lang thang ở Kyoto. Ảnh: AFP

Các tour truyền thống dần mất sức hút khi việc xếp hàng tại bảo tàng, công viên hay đền chùa khiến du khách mệt mỏi. Thay vào đó, việc gặp gỡ người bản địa và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực giúp du khách khám phá những điểm đến mới, hiểu sâu hơn về đời sống địa phương và dễ dàng check in một cách "tự nhiên".

Tại Lisbon (Bồ Đào Nha), du khách không cần đặt nặng việc đến các điểm ngắm cảnh cố định khi có thể bắt gặp khung cảnh hoàng hôn trên đường tới nhà hàng. Tại Milan (Italy), thay vì tập trung ở nhà thờ Duomo, việc dạo quanh các khu phố lân cận mang lại nhiều trải nghiệm mới trong khi vẫn có thể chiêm ngưỡng công trình này. Với Kyoto (Nhật Bản), du khách dễ bỏ lỡ giá trị của các ngôi chùa nếu chỉ chen chúc giữa đám đông, thay vì ghé thăm những cửa hàng đồ thờ cúng hoặc quán mì xung quanh.

Đón nhận "văn hóa ẩm thực thứ ba"

Thay vì gò bó trong các khuôn mẫu như ăn spaghetti tại Italy hay ramen ở Nhật Bản, du khách có thể mở rộng trải nghiệm với "văn hóa ẩm thực thứ ba". Thực tế, nhiều nhà hàng pasta tại Las Vegas (Mỹ) hay pizza tại Tokyo được đánh giá cao về chất lượng. Tại Milan (Italy), việc thưởng thức sủi cảo từ cộng đồng người Hoa đông đảo là lựa chọn đáng cân nhắc.

Tương tự, ẩm thực Ấn Độ tại Dubai là một phần bản sắc địa phương khi người gốc Ấn chiếm hơn nửa dân số tiểu vương quốc. Du khách có thể ghé các quán cà ri khu Karama hoặc thưởng thức pani puri và sò điệp tại các nhà hàng chuyên biệt để cảm nhận sự đa dạng của món ăn Ấn Độ.

Bỏ qua các nhà hàng Michelin

Lựa chọn nhà hàng Michelin không phải "là tất cả". Ảnh: NYT

Michelin Guide dần trở thành quy chuẩn định hình giới ẩm thực toàn cầu. Việc chạy theo các công thức để giành sao khiến nhiều đầu bếp tạo ra những nhà hàng thiếu bản sắc và dễ bị lãng quên. Nhiều thực khách hiện coi danh sách này chỉ là công cụ tổng hợp và chuyển sang tham khảo bảng xếp hạng Opinionated About Dining (OAD).

Nền tảng này tập hợp hàng nghìn đánh giá từ những người đam mê ẩm thực, bao quát nhiều khu vực và phân khúc giá khác nhau. OAD mang lại sự cân bằng giữa nhận xét của người dùng trên các ứng dụng như Yelp hay Google Review và các đánh giá chuyên sâu. Điều này giúp thực khách tiếp cận thông tin đa dạng, tránh các mô hình "trả tiền để được xuất hiện", vốn phổ biến trên nhiều nền tảng.

Chọn nhà hàng dựa trên 'vibe'

Xu hướng chọn nhà hàng dựa trên không khí và quang cảnh, hay còn gọi là "vibe", đang đóng vai trò quan trọng ngang chất lượng thực phẩm. Những địa điểm này hoạt động như các câu lạc bộ cộng đồng không thu phí, giúp thực khách kết nối với cư dân địa phương.

Do đó, việc tham khảo các gợi ý cần dựa trên nhu cầu và mục đích cụ thể của từng nguồn tin. Khi hỏi về một nhà hàng nên ghé, hãy đảm bảo bạn biết rõ lý do họ giới thiệu nơi đó. Nếu hỏi về pizza ngon nhất ở Milan, các đầu bếp sẽ nhắc đến phần đế bánh mềm xốp và nguyên liệu hảo hạng của Confine, trong khi giới thượng lưu lại chọn La Specialità.

Hiện nay, nhiều khách sạn cũng đang đẩy mạnh khai thác "nền kinh tế vibe", tận dụng dịch vụ để tạo không gian thu hút cả du khách lẫn người dân bản địa.

Tìm câu lạc bộ padel để khám phá khu phố 'chất'

Điểm chơi padel ở UAE. Ảnh: Matcha Club

So với pickleball, môn padel có sức hút quốc tế, được coi như dấu hiệu nhận biết của những khu phố thú vị tại các thành phố lớn. Các địa điểm chơi padel thường tập trung ở những khu vực sầm uất với nhiều quán cà phê, bar và điểm tụ tập văn hóa.

Tại Dubai (UAE), Matcha Club kết hợp giữa thể thao và ẩm thực lành mạnh, tọa lạc tại Al Quoz – khu vực "phong cách" bậc nhất thành phố với trung tâm nghệ thuật Alserkal Avenue.

Tại Lisbon (Bồ Đào Nha), câu lạc bộ Nave nằm ở Marvila, nơi nổi tiếng với các nhà máy bia thủ công và phòng trưng bày nghệ thuật. Việc tìm kiếm những không gian này giúp du khách tiếp cận chiều sâu đời sống địa phương thay vì chỉ tập trung vào các điểm tham quan thông thường.

Cẩn thận với đại lý du lịch

Vốn được kỳ vọng giúp du khách tiết kiệm thời gian nghiên cứu, song sự bùng nổ của các đại lý du lịch hiện nay khiến việc lựa chọn đơn vị phù hợp trở nên khó khăn. Du khách nên trực tiếp tham gia vào quá trình chuẩn bị thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào môi giới. Các đại lý thường dành sự ưu tiên chăm sóc tương xứng với mức ngân sách, phản ánh bản chất của mô hình kinh doanh dựa trên số lượng.

Du khách cũng cần thận trọng với các nội dung trải nghiệm trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, RedNotes hay Instagram Reels. Một phóng viên của Bloomberg cho biết, sau một tháng tìm hiểu hàng nghìn bài đăng tại Tokyo, nhiều bài dạng "Tôi vừa ở Nhật Bản hai tuần, đây là mẹo chuyên gia", thường cung cấp thông tin sai lệch về quốc gia này.

Tâm Anh (theo SCMP)