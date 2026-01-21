Mẹo chọn dầu ăn của Võ Hạ Trâm và loạt đầu bếp

Gia đình Võ Hạ Trâm, đầu bếp Richard Bùi, tiktoker Phương Phương ưu tiên những loại dầu ăn chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, có thể chế biến nhiều món ăn, từ salad đến xào, chiên.

Họ nhất trí, sống khỏe bắt đầu từ việc lựa chọn nguyên liệu nấu nướng hàng ngày và đều lựa chọn Neptune Olive Light - loại dầu ăn vừa xuất hiện trên thị trường.

Kết hợp thành phần tốt cho sức khỏe

Trong bếp của gia đình anh Vũ Sơn và chị Sophia (tài khoản Tiktok Phan Family), dầu ô liu không bao giờ vắng mặt. Chị Sophia lớn lên ở châu Âu, luôn đánh giá cao chất lượng loại dầu ăn này và thường xuyên sử dụng nấu các món Ukraine - vốn thiên về trộn salad, áp chảo nhẹ. Anh Vũ Sơn lại ưa chuộng những món chiên, xào đậm chất châu Á. Sự khác biệt này khiến gia đình phải mua sẵn nhiều loại dầu ăn khác nhau.

Võ Hạ Trâm và ông xã Vikas cũng đang sống trong một tổ ấm đa quốc gia. Dù có những khác biệt nhất định về văn hóa, cả hai đồng điệu trong quan điểm sống: mong muốn nâng tầm chất lượng cuộc sống, nâng tầm sức khỏe phải bắt đầu từ sự chỉn chu trong bữa ăn hàng ngày. Vì thế, Võ Hạ Trâm lựa chọn dầu ăn Neptune Olive Light ngay từ khi sản phẩm mới ra mắt.

Võ Hạ Trâm khoe chai dầu ăn Neptune Olive Light trong gian bếp gia đình. Ảnh: NVCC

"Mình vừa phát hiện dầu ăn Neptune Olive Light kết hợp tinh hoa giữa dầu ô liu Extra Virgin và dầu gạo lứt nguyên chất. Đây là hai loại dầu tốt mà Trâm luôn tin chọn, mỗi loại có một thế mạnh riêng, nay lại được kết hợp một cách tinh tế, nên khá phù hợp để nâng tầm sống khỏe cho cả gia đình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phù hợp với chế độ ăn lành mạnh

Với những người nghiêm túc theo đuổi lối sống lành mạnh hoặc ăn chay như nhà sáng tạo nội dung Ăn Chay Cùng Nhi, nguyên liệu phù hợp sẽ giúp mỗi bữa ăn nhẹ nhàng và trải nghiệm nấu nướng yên tâm hơn. Cô ấn tượng với sản phẩm vì kết hợp hai loại dầu nổi tiếng trong chế độ ăn lành mạnh của người dân Địa Trung Hải. Nhà sáng tạo nội dung tin tưởng thương hiệu dầu ăn này sẽ cùng mình hướng đến chế độ ăn lành mạnh, nâng tầm sống khỏe.

Tiktoker Gia Đình Bún Đậu vốn đánh giá cao công dụng với sức khỏe của dầu ô liu và dầu gạo lứt, nên khi biết sản phẩm kết hợp hai thành phần dầu này, đã mang ngay về gian bếp nhà mình. "Loại dầu ăn này vừa giàu gamma-oryzanol và phytosterol tốt cho tim mạch, vừa giàu vitamin E chống oxy hóa, hỗ trợ mình xây dựng chế độ ăn lành mạnh cho cả gia đình", Gia Đình Bún Đậu cho biết.

Tiktoker gia đình Bún Đậu. Ảnh: NVCC

Theo website khoa học Science Direct, dầu ô liu Extra Virgin là dầu ô liu nguyên chất được sản xuất bằng kỹ thuật ép lạnh ở nhiệt độ phòng với hàm lượng axit béo tự do tối đa 1% (không được vượt quá 1 gram trên 100 gram). Loại dầu này được coi là tốt nhất vì ít qua chế biến và đạt tiêu chuẩn cao về hương thơm và vị. Dầu ô liu Extra Virgin từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong nhiều hướng dẫn về chế độ ăn lành mạnh. Trong kim tự tháp chế độ ăn Địa Trung Hải, dầu ô liu được đặt ở vị trí trung tâm, được xem là nguồn chất béo chính trong chế độ ăn này.

Trong khi đó, dầu gạo lứt nguyên chất là loại dầu được chiết xuất từ lớp cám gạo lứt, giữ lại nhiều dinh dưỡng quý cho tim là gamma-oryzanol và phytosterol, được mệnh danh là "dầu ăn của trái tim". Nhiều tổ chức tim mạch các quốc gia cũng như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đưa dầu gạo lứt vào những khuyến nghị về chế độ ăn lành mạnh.

Đa nhiệm trong gian bếp

Với những đầu bếp tại gia ngày nay, một nguyên liệu đáng được lựa chọn không chỉ ở giá trị dinh dưỡng mà còn ở tính linh hoạt - có thể đáp ứng nhiều cách chế biến và hài hòa với nhiều phong cách ẩm thực khác nhau. Neptune Olive Light, với khả năng dễ ứng dụng cho nhiều món từ Âu đến Á, phù hợp với nhiều phương pháp nấu, sau khoảng thời gian "chào sân", liên tục nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng và giới đầu bếp.

Cụ thể, bếp trưởng Vũ Xuân Trường - vị đầu bếp nổi tiếng với phong cách ẩm thực Fusion, kết hợp giữa kỹ thuật ẩm thực Pháp tinh tế và nguyên liệu truyền thống Việt Nam nhận xét: "Neptune Olive Light có rất nhiều ưu điểm. Một là bản thân nguyên liệu đã có sự tinh tế, hai là khi phối cùng món ăn sẽ mang đến trải nghiệm vị giác trọn vẹn, hài hòa".

Đầu bếp Richard Bùi. Ảnh: NVCC

Đầu bếp Richard Bùi - vị đầu bếp nổi tiếng với phong cách Á - Âu đương đại đánh giá cao sản phẩm vì nhờ đó, lần đầu tiên anh có thể thực hiện món tonkatsu (thịt heo chiên xù) với một loại dầu có chứa thành phần ô liu nguyên chất. Đầu bếp tâm đắc: "Với công thức kết hợp mới mẻ này, từ nay các bạn yêu thích dầu ô liu có thể yên tâm thoải mái chế biến các món ăn chiên xào. Đây cũng là một lựa chọn đáng thử để nâng tầm chất lượng món ăn".

Tiktoker Phương Phương. Ảnh: NVCC

Đại diện cho hội yêu bếp nhà, tiktoker ẩm thực triệu view Phương Phương chia sẻ cô khá ưng sản phẩm sau khi dùng thử. Với một chai dầu, cô có thể dùng cho chiên, xào lẫn trộn salad. "Quan trọng là cảm giác thanh nhẹ, yên tâm vì biết tốt cho sức khỏe", Phương Phương nói.

Diệp Chi