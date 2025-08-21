Mèo bị sung công, đấu giá do ông chủ thua kiện

Trung QuốcMột con mèo mướp ở tỉnh Giang Tô sắp được Tòa án đấu giá với mức khởi điểm 500 tệ (1,8 triệu đồng) do người chủ bị kiện đòi nợ, toàn bộ tài sản bị tịch thu, gồm cả chú mèo.

Tính đến tối 20/8, hơn 5.800 người đăng ký tham gia đấu giá và có hơn 500.000 lượt xem "mặt hàng" này. Chú mèo hiện là vật phẩm được chú ý nhất toàn trang Đấu giá Tư pháp Ali Assets.

Phiên đấu giá sẽ bắt đầu lúc 10h sáng 3/9, mức khởi điểm là 500 nhân dân tệ và bước giá 20 tệ.

Đây là mèo đực 3 tuổi, chưa triệt sản, đã tiêm phòng hai mũi vaccine và sức khỏe tốt, hai năm qua được nuôi dưỡng tại một trung tâm thú y tư nhân. Chú mèo được nhận xét dễ nuôi, mũm mĩm và thân thiện. Giá thị trường khoảng 714 nhân dân tệ.

Chú mèo bị Tòa án tịch thu vì thuộc tài sản của người thua trong vụ kiện đòi nợ. Ảnh: Ali Assets

Chú mèo thuộc danh mục tài sản bị Tòa án tịch thu, sung công trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng vay tài chính năm 2017 với tổng số tiền thi hành án lên tới gần 4 triệu tệ (gần 15 tỷ đồng).

Nhân viên trung tâm thú y trực tiếp nuôi chú mèo cho biết, theo thị trường, nó thực ra không đáng giá do không thuộc dòng quý hiếm, nuôi tốn. Do đó, họ khá ngạc nhiên khi rất nhiều người đăng ký đấu giá chú mèo này.

"Tôi đoán do 'bị sung công' nên ai cũng muốn cứu nó", anh nói và tiết lộ mình cũng đã đăng ký phiên đấu giá này vì rất gắn bó với chú mèo 2 năm qua.

Bài đăng về phiên đấu giá đã nhận được hơn 300.000 lượt tương tác. Nhiều người nói đùa đây là "chú mèo khổ nhất thế giới" vì phải "bán thân gán nợ" cho chủ.

Theo Bộ luật Dân sự và các quy định pháp luật khác của Trung Quốc, thú cưng được coi là "tài sản cá nhân" về mặt pháp lý. Tòa án có thẩm quyền tịch thu và bán đấu giá tài sản của con nợ để trả nợ.

Hình thức đấu giá thú cưng này từng được thực thi trong thực tiễn tư pháp. Ví dụ, các loài động vật có giá trị kinh tế cao như bò, cừu, lợn cũng đã được bán đấu giá để trả nợ thay chủ.

Hải Thư (Theo HK01, Epoch Times)