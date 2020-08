Mèo béo bị trăn dài 2,5 m nuốt chửng

SingaporeCon trăn đói mồi nuốt chửng mèo mướp giữa sân chung cư và bị thợ bắt rắn tóm gọn trong lúc ngủ chờ tiêu hóa con mồi.

Nhân viên cứu hộ tới bắt trăn. Ảnh: Daily Star.

Con trăn dài 2,5 m ăn thịt mèo mướp Garfield và nằm ngủ với chiếc bụng căng phồng. Các cư dân ở tòa nhà 92 trên đường Henderson ở Singapore chứng kiến nó nuốt chửng con mèo dưới sân chung cư và báo cho nhà chức trách. Đội cán bộ kiểm soát động vật nhanh chóng tới nơi. Họ sử dụng gậy sắt có móc để kéo con trăn vào lồng và thả nó ở vùng ngoại ô.

Mèo Garfield trước khi bị trăn nuốt chửng. Ảnh: Daily Star.

Nhà chức trách địa phương không rõ con trăn đói mồi bắt Garfield bằng cách nào bởi loài mèo rất nhanh nhẹn. Có thể nó đã cải trang và lao tới tấn công con mèo đang ngủ. Trăn là động vật bản xứ ở Singapore và ngày càng thích nghi với các khu đô thị do chúng săn chuột và mèo. Tổ chức hoạt động vì quyền động vật Acres (Animal Concerns Research and Education Society) do bản tính tò mò, mèo thường gặp nguy hiểm khi tới quá gần trăn và trở thành bữa ăn cho kẻ thù. "Chúng tôi cảm thấy rất buồn khi mất đi con mèo yêu quý. Nhưng mọi loài động vật đều cố gắng tìm cách sinh tồn", đại diện của Acres cho biết.

Họ Trăn (Pythonidae) không có nọc độc, là động vật bản địa ở châu Á, châu Phi và Australia. Màu sắc và kích thước của các loài trăn rất đa dạng. Dựa vào môi trường sống và nhu cầu ngụy trang, da chúng có thể màu lốm đốm, nâu đậm hay xanh lá. Con mồi của chúng cũng rất đa dạng. Những loài trăn nhỏ chủ yếu ăn động vật gặm nhấm, thằn lằn, chim, trong khi loài kích thước lớn có thể ăn khỉ, linh dương, lợn, chuột túi.

An Khang (Theo Daily Star)