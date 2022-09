Mẹo ăn mặc để trông trẻ trung hơn

Chú ý đến hình hoa văn in trên trang phục

Các hình in đậm, quá khổ vẫn đẹp và hấp dẫn, nhưng khó mặc. Hơn nữa, một hình in cỡ lớn sẽ khiến bạn trông to hơn, già hơn bình thường.

Ngược lại, các hình in trên trang nhỏ hơn, hiện đại sẽ giúp bạn trẻ trung. Đều này cũng đúng nếu chọn trang phục đơn sắc, trừ màu pastel.