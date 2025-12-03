Men gan cao gấp 250 lần sau khi uống mật cá trắm

Bắc NinhSau khi uống mật cá trắm, người phụ nữ 66 tuổi đau bụng dữ dội, nôn mửa liên tục và tiêu chảy, bác sĩ phát hiện suy gan cấp, đe dọa tính mạng.

Ngày 3/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cho biết bệnh nhân uống rượu pha mật cá trắm để chữa đau đầu vì tin rằng mật cá có thể nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính như hen phế quản, đau lưng, viêm đại tràng. Sau uống, bà tiêu chảy nhiều lần và nôn liên tục, phải vào viện cấp cứu.

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị viêm gan cấp với chỉ số men gan AST gần 10.000 U/L - cao gấp khoảng 250 lần so với giới hạn bình thường. Tình trạng bệnh nhanh chóng chuyển biến sang suy gan cấp, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ điều trị tích cực, bao gồm đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, truyền dịch bảo vệ tế bào gan, lợi tiểu cưỡng bức và lọc máu hấp phụ giúp loại bỏ độc tố ra khỏi máu. Sau 48 giờ, các chỉ số sinh hóa bắt đầu giảm dần và trở về ngưỡng bình thường. Bệnh nhân không còn đi ngoài, tỉnh táo, ăn uống được, chức năng gan, thận cải thiện, phục hồi tốt.

Bệnh nhân điều trị tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Trần Thị Anh, khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết người dân thường quan niệm các loại mật cá, đặc biệt cá to thường có lợi cho sức khỏe, thậm chí có thể chữa một số loại bệnh. Tuy nhiên, bên trong các loại mật cá như mè, trôi, trắm hay tầm đều có chứa độc tố nguy hiểm. Độc tố này là 5α-cyprinol, bền vững với nhiệt, giữ độc tính ngay cả khi nấu chín.

Chất độc này gây tổn thương, viêm, loét đường tiêu hóa kèm đau bụng, nôn và tiêu chảy. Sau đó, chúng nhanh chóng làm tổn thương, suy thận, hoại tử ống thận, tổn thương gan, suy gan, quá trình điều trị sẽ rất tốn kém, dài ngày. Việc sử dụng mật cá để chữa bệnh là hoàn toàn phản khoa học và có thể gây tử vong nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không uống mật các loại cá, đặc biệt là mật cá trắm. Khi trót uống cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Thúy Quỳnh