Melinda từng nói về 'hôn nhân khó khăn' với Bill Gates

Melinda chia sẻ rằng nhà đồng sáng lập Microsoft "cần được đào tạo một chút" về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ngày 4/5, tỷ phú Bill Gates và bà Melinda Gates tuyên bố ly hôn. Theo People, trong đơn ly hôn mà bà Melinda nộp tại Washington, cặp đôi không có thỏa thuận tiền hôn nhân và sẽ phân chia tài sản theo thỏa thuận ly thân. Hiện chưa rõ hai người ly thân khi nào, nhưng trong đơn nói cuộc hôn nhân là "không thể cứu vãn".

Quyết định này gây sốc giới công nghệ và từ thiện, nhưng đã manh nha từ vài năm trước. Hồi tháng 4/2019, sau lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới, Melinda nói với Sunday Times về những ngày "vô cùng khó khăn" trong cuộc sống hôn nhân.

"Chúng tôi đã đạt đến một mốc thời gian trong cuộc đời mà cả tôi và Bill đều có thể cười nhiều hơn về nhiều thứ. Tin tôi đi, tôi vẫn còn nhớ những ngày vô cùng khó khăn trong hôn nhân, lúc mà bạn nghĩ: Mình có thể làm được điều này không?".

Bà nêu ví dụ, một vấn đề lặp đi lặp lại trong mối quan hệ của hai người là cuộc đấu tranh của Bill Gates để tìm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bà Melinda nhớ lại đã giận ông vì mải mê đọc cuốn sách về Winston Churchill thay vì giúp bà chuẩn bị cho ba đứa con đi chơi, hoặc thu dọn đồ đạc lên xe.

Khi đó, bà nói sự kiên nhẫn giúp cả hai vượt qua những thăng trầm. Một số báo cáo cho thấy, Bill Gates làm việc 16 tiếng mỗi ngày. "Khi gặp khó khăn trong việc cân nhắc quyết định kết hôn, anh ấy rất rõ ràng rằng vấn đề không phải ở phía tôi, mà là liệu anh ấy có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình không?", bà kể.

Bill và Melinda Gates tại một sự kiện ở Sun Valley, Idaho năm 2014. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World (Khoảnh khắc thăng hoa: Trao quyền cho phụ nữ thay đổi thế giới như thế nào), Melinda cho rằng điều quan trọng với bà là phải nuôi dạy ba đứa con sống một cuộc sống "bình thường" nhất có thể. Bà rời Microsoft để chăm sóc con và ghi danh chúng vào trường học dưới tên thời con gái của mình. Dù giá trị tài sản của Gates là hơn trăm tỷ USD, ba người con của họ - Jennifer, 24 tuổi; Rory, 21 tuổi; và Phoebe, 18 tuổi - sẽ thừa kế chỉ 10 triệu USD mỗi người.

Khi tới thăm Australia năm 2013, tỷ phú nước Mỹ được hỏi liệu quyết định chỉ dành cho mỗi đứa con 10 triệu USD có đồng nghĩa với việc ông đã "mất cảm giác" về giá trị cụ thể của từng khoản tiền (do có quá nhiều tiền).

Bill Gates giải thích, là một trong những người giàu nhất thế giới, ông đã mất đi cảm giác về nhiều thứ trong đời mình. "Lâu lắm rồi tôi không xén cỏ. Tôi đã quên công việc đó như thế nào rồi. Nhưng tôi vẫn rửa bát mỗi tối, có những thói quen nhất định đáng được duy trì", ông nói.

Trong phim tài liệu Inside Bill: Decoding Bill Gates của Netflix năm 2019, cả Bill và Melinda đều mở lòng về mối quan hệ của họ. Trong tập cuối, đạo diễn hỏi: "Nếu hôm nay ông bị xe buýt đâm chết, thì điều còn lại ông muốn nói: 'Chúa ơi, tôi ước đã làm điều tôi chưa làm' là gì?".

"Ông biết đấy, đó là cảm ơn Melinda," Bill trả lời.

Trước đó trong tập phim, cả hai nhớ lại những ngày đầu quen nhau. "Khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy đã có những người bạn trai khác, và tôi có Microsoft. Chúng tôi nói: Này, chúng ta không thực sự nghiêm túc với nhau phải không? Chúng ta sẽ không đòi hỏi thời gian của nhau", Bill nói.

"Tôi là người mới đến Microsoft. Có rất nhiều đàn ông ở đó", Melinda cười và nói khi đó bà vẫn "đang tìm hiểu".

Nhưng thời gian trôi qua, cặp đôi yêu nhau và tổ chức đám cưới vào ngày đầu năm 1994 ở Hawaii khi Bill 38 tuổi còn Melinda 29 tuổi. Cho tới hôm nay, họ đã bên nhau hơn 27 năm.

