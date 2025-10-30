Meliá Vinpearl Phú Quốc thúc đẩy mô hình nghỉ dưỡng trọn gói

Meliá Vinpearl Phú Quốc đón hơn 700 khách quốc tế trải nghiệm kỳ nghỉ trọn gói mỗi tuần trong suốt ba năm, góp phần đa dạng loại hình du lịch.

Resort cho biết việc kết hợp tổ chức các chuyến bay thẳng trọn gói đến Phú Quốc giúp thu hút thêm nhiều du khách nước ngoài. Toàn bộ hành trình trải nghiệm lưu trú, giải trí, ẩm thực đều do đội ngũ Meliá Vinpearl Phú Quốc chuẩn bị theo tiêu chuẩn quốc tế của tập đoàn Meliá Hotels International.

Meliá Vinpearl Phú Quốc là một trong những đơn vị tiên phong triển khai hình thức du lịch trên. Năm 2023, đơn vị đón 350 khách đầu tiên từ Cộng hòa Czech đến đảo ngọc nghỉ dưỡng theo mô hình này. Nối tiếp sau đó là những đoàn khách quốc tế với kỳ nghỉ kéo dài 7-14 ngày.

Sau một năm, lượng khách trọn gói charter tăng gấp đôi, đạt hơn 700 lượt mỗi tuần, duy trì suốt 6 tháng cao điểm. Với thành tích này, khu nghỉ dưỡng được World Luxury Awards vinh danh là nơi đem đến trải nghiệm trọn gói hàng đầu châu Á.

Đoàn khách lưu trú và nghỉ dưỡng tại Meliá Vinpearl Phú Quốc theo hình thức kỳ nghỉ trọn gói. Ảnh: Meliá Vinpearl Phú Quốc

Năm nay, Meliá tiếp tục khởi động mùa cao điểm du lịch năm nay với những đoàn khách chủ lực từ Cộng hòa Czech, Uzbekistan, Slovakia và Nga. Ngoài ra, resort mở rộng sang các thị trường khác như Đức, Anh, Thụy Sĩ, Bỉ và Trung Quốc.

Ông Mario Caballero - Tổng giám đốc vùng Meliá Vinpearl Việt Nam khu vực miền Nam và Phú Quốc, cho biết mô hình kỳ nghỉ trọn gói không còn lạ với du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Mô hình này cũng rất được yêu thích trên thế giới và được nhiều tập đoàn du lịch, khách sạn hưởng ứng.

Theo ông, phát triển mô hình này giúp việc tận hưởng kỳ nghỉ trên đảo của du khách quốc tế thêm trọn vẹn với đa dạng lựa chọn, không cần lo nghĩ quá nhiều. Ngoài giúp rút ngắn hành trình di chuyển vì đã bao gồm vé máy bay, du khách còn không cần lo lắng về khách sạn hay hành trình du lịch. Trong gói đã bao gồm toàn bộ hệ sinh thái do Meliá Vinpearl Phú Quốc thiết kế sẵn.

Toàn cảnh resort từ trên cao. Ảnh: Meliá Vinpearl Phú Quốc

Toàn khu nghỉ dưỡng hiện có 522 biệt thự với hồ bơi riêng. Hệ thống hơn 8 nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ bãi biển đáp ứng nhu cầu trải nghiệm ẩm thực, giải trí đa dạng. Khách lưu trú có thể tham gia gần 30 hoạt động khác nhau và được đổi mới hàng ngày. Không gian resort rộng rãi phù hợp các nhóm gia đình đa thế hệ hoặc đông thành viên.

Buổi sáng, resort có tổ chức tập yoga, pilates. Những ai yêu thích văn hóa có thể tham gia tìm hiểu về cà phê Việt, vẽ nón lá hoặc thử các điệu nhảy Latin như Salsa, Bachata. Các hoạt động ngoài trời như chơi môtô nước và chèo thuyền kayak cũng được nhiều du khách yêu thích.

Không gian biệt thự với thiết kế nội thất sang trọng. Ảnh: Meliá Vinpearl Phú Quốc

Dịch vụ trọn gói còn bao gồm ẩm thực và đồ uống không giới hạn. Du khách có thể thưởng thức buffet tại nhà hàng Janara hoặc các món Âu tại Food Market. Nhà hàng Doki Doki cung cấp washoku - món ăn truyền thống Nhật Bản như sushi và mì ramen.

Nhà hàng Casa Nostra mang đến không gian ẩm thực Italy cao cấp, trong khi Cape Nao phục vụ các món cơm Tây Ban Nha đặc trưng, hợp ngắm hoàng hôn trên biển. Các nhà hàng còn cung cấp đồ ăn Halal theo yêu cầu riêng của du khách nếu yêu cầu.

Bữa sáng sang trọng tại resort. Ảnh: Meliá Vinpearl Phú Quốc

Đại diện Meliá cho biết ngoài hướng đến thị trường quốc tế, kỳ nghỉ trọn gói còn là định hướng chiến lược tập đoàn muốn lan tỏa rộng rãi. Sắp tới, đơn vị dự kiến phát triển mô hình này cho thị trường khách Việt. Với tiêu chí "tất cả trong một điểm đến", tệp khách đơn vị hướng tới là các nhóm có kế hoạch lưu trú dài ngày 3-7 đêm.

Đan Minh