Melbourne Polytechnic Việt Nam mở rộng mạng lưới ba miền

Melbourne Polytechnic Việt Nam (MPV) khai trương hai cơ sở mới tại Đà Nẵng và Cần Thơ, mở rộng mạng lưới bốn cơ sở ba miền.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, Việt Nam cần nguồn nhân lực chất lượng cao, vững chuyên môn, thành thạo kỹ năng và sử dụng ngoại ngữ lưu loát. Tuy nhiên, khoảng cách địa lý, chi phí và rào cản thủ tục vẫn khiến nhiều bạn trẻ khó tiếp cận giáo dục quốc tế.

Do đó, MPV đưa chương trình Australia về địa phương, để sinh viên không cần rời quê hương vẫn học trong môi trường quốc tế. Sau tốt nghiệp, các bạn nhận bằng do Melbourne Polytechnic (Australia) cấp, được công nhận toàn cầu, mở ra cơ hội học tiếp hoặc làm việc ở nhiều quốc gia.

Melbourne Polytechnic Việt Nam khai trương cơ sở Đà Nẵng. Ảnh: MPV

Chương trình đào tạo của MPV gồm ba trụ cột: nội dung chuyển giao nguyên bản từ Melbourne Polytechnic, được kiểm định bởi Chính phủ Australia; tính thực tiễn nghề nghiệp cao với dự án, kỳ thực tập và rèn luyện kỹ năng; cùng kết nối doanh nghiệp qua mạng lưới hợp tác, tiếp cận cơ hội việc làm sớm.

Khác với nhiều mô hình liên kết, MPV trực tiếp vận hành chương trình, đảm bảo đồng nhất từ nội dung, phương pháp giảng dạy đến tiêu chuẩn đánh giá.

Ông Marc Blanks, đại diện MPV, cho biết giáo dục chất lượng cao không nên bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Thay vì di chuyển tới các đô thị lớn hoặc ra nước ngoài, sinh viên có thể học tập tại quê nhà trong môi trường quốc tế, nhận bằng có giá trị toàn cầu.

"Việc mở rộng mạng lưới cũng góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao tại chỗ, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương", ông nói.

Ông Timothy Gilbert - Phó chủ tịch Phát triển quốc tế (ngoài cùng bên trái) của Melbourne Polytechnic. ẢNh: MPV

Tại Đà Nẵng, MPV mang đến cơ hội học tập quốc tế tại trung tâm miền Trung, khu vực đang tăng tốc phát triển trong kinh tế, du lịch và công nghệ. Ông Timothy Gilbert nhận định, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, mà còn giúp người học phát triển kỹ năng thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nhân lực tại Đà Nẵng, đồng thời, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động quốc tế.

"Việc MPV hiện diện từ sớm phù hợp với kỳ vọng của đơn vị, cho phép Trungnam EMS tiếp cận trực tiếp với khối sinh viên được đào tạo với tiêu chuẩn quốc tế và tư duy cởi mở", ông Mouhssin El Jazouli - Giám đốc Công ty cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services (Đà Nẵng) cho biết.

Sinh viên MPV học tập với cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: MPV

Cùng thời điểm, MPV đưa chương trình chuẩn Australia về Cần Thơ, tạo điều kiện cho sinh viên đồng bằng sông Cửu Long có cơ hội "du học tại chỗ". Hiện, MPV có bốn cơ sở tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Nhờ đó, sinh viên cả nước tiếp cận tiêu chuẩn Australia trong môi trường học hiện đại, gắn kết doanh nghiệp, chuẩn bị toàn diện để hội nhập thị trường lao động toàn cầu.

Năm nay, MPV tuyển sinh tại cả bốn cơ sở. Sinh viên trúng tuyển học toàn bộ chương trình bằng tiếng Anh, nhận bằng Melbourne Polytechnic (Australia), có giá trị chuyển tiếp lên các bậc học cao hơn tại Australia và nhiều quốc gia. Chương trình đào tạo bao gồm các ngành như Marketing - Truyền thông và Thiết kế đồ họa.

Nhật Lệ