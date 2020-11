Melania Trump lần đầu lên tiếng sau bầu cử

Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu lên tiếng sau Ngày bầu cử khi đăng bài trên Twitter về sáng kiến chống bắt nạt Be Best.

"#BeBest tiếp tục chiếu sáng các chương trình tương tự như những gì mà tôi tìm hiểu tại Trung tâm Y tế Boston một năm trước", Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đăng bài trên Twitter hôm 6/11. "Bệnh viện đã triển khai các giải pháp sáng tạo có thể làm được khi chuyên gia y tế và cộng đồng hợp tác vì những điều tốt đẹp hơn".

Bà Melania khởi động chiến dịch chăm sóc sức khỏe thanh thiếu niên "Be Best" vào năm 2018. Chiến dịch tìm cách giải quyết ba yếu tố quyết định để cải thiện cuộc sống của trẻ em trong thế kỷ 21, gồm hạnh phúc, an toàn trên mạng và chống lạm dụng opioid.

Đây là lần đầu tiên Melania lên tiếng sau ngày bầu cử 3/11. Kết quả kiểm phiếu ở các bang hiện đang bất lợi cho chồng bà, Tổng thống Donald Trump, khiến bà đứng trước nguy cơ sắp trở thành cựu đệ nhất phu nhân sau ngày 20/1/2021.

Đệ nhất phu nhân Mỹ sau khi bỏ phiếu xong tại Palm Beach, Florida, hôm 3/11. Ảnh: AFP.

Cuộc chạy đua ghế tổng thống vẫn chưa ngã ngũ, nhưng ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dường như đang tiến gần hơn tới Nhà Trắng sau khi vượt lên ở Nevada, Georgia và Pennsylvania.

Số phiếu ủng hộ Tổng thống Trump cũng đang nhích lên ở Arizona, nhưng rất khó san bằng được cách biệt hơn 38.000 phiếu của Biden. Trump và chiến dịch của ông thề sẽ theo đuổi hành động pháp lý, đặc biệt ở Pennsylvania, để giải quyết cái mà Tổng thống gọi là nỗ lực "đánh cắp" cuộc bầu cử khỏi ông.

Hồng Hạnh (Theo Fox News)