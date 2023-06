Meghan Markle vướng tin làm giả phỏng vấn podcast

Meghan Markle được cho rằng không phỏng vấn khách mời trong một số tập podcast "Archetypes", mà để nhân viên làm.

Theo Dailymail ngày 19/6, trong một số tập cuối của chương trình, các nhân viên phỏng vấn nhân vật thay Meghan và tiếng của cô được thêm sau. Đại diện của Meghan và Archewell Audio - công ty sản xuất của vợ chồng Meghan, Harry - chưa đưa ra phản hồi.

Dailymail cho biết đây không phải lần đầu show của Meghan gây tranh cãi. Tháng 8 năm ngoái, khách mời Allison Yarrow - xuất hiện trong tập To 'B' or not to 'B'? - tiết lộ cô không trò chuyện với nữ công tước xứ Sussex, mà là một thành viên trong công ty sản xuất, tên Farrah Safarfi.

Trang Express đánh giá show chưa đủ hấp dẫn vì cách dẫn của cựu diễn viên "như rao giảng và buồn tẻ". Trong tập đầu với Serena Williams, so về thời lượng của chương trình, Meghan nói gấp 1,5 lần vận động viên quần vợt và thường nói về kể bản thân, theo The News. YouTuber Leilani Of Barbados cho rằng giọng cô không đủ truyền cảm.

Biên kịch - diễn viên Mindy Kaling đăng tải hình ảnh cô thu podcast cùng Meghan trên Instagram, tháng 9/2020. Ảnh: Instagram Mindykaling

Podcast là hình thức trò chuyện tương tự radio gồm host (người dẫn chương trình) đặt ra các câu hỏi và khách mời thoải mái bày tỏ suy nghĩ. Mỗi tập được thu âm và trải qua quá trình biên tập, trước khi phát hành trên các nền tảng âm thanh trực tuyến. Quá trình thu âm có thể được ghi hình hoặc không.

Archetypes được phát dạng âm thanh trên Spotify và các khoảnh khắc thu tiếng không được công bố. Tháng 9/2022, khách mời tập 3 - Mindy Kaling - đăng tải trên Instagram hình Meghan ngồi phỏng vấn cô.

Podcast của Meghan Markle ra mắt trên Spotify tháng 8/2022. Phần một gồm 12 tập, Meghan trò chuyện cùng người nổi tiếng như Mariah Carey, Serena Williams, Paris Hilton, Mindy Kaling, Trevor Noah về định kiến với phụ nữ.

Ngày 15/6, Spotify thông báo ngưng sản xuất chương trình, chấm dứt hợp đồng trị giá 20 triệu USD với công ty sản xuất Archewell Audio. Trong tuyên bố chung, hai bên cho biết tự nguyện chia tay và tự hào về sản phẩm cùng thực hiện.

* Chuyên gia nói 'đế chế' Harry - Meghan rung chuyển

Meghan Markle (41 tuổi), sinh tại California, Mỹ, tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình. Năm 2018, Meghan kết hôn với Harry, con trai út của Vua Charles và cố Công nương Diana.

Meghan - Harry rời Hoàng gia và bắt đầu cuộc sống ở Mỹ năm 2020. Sau phỏng vấn gây sốc cùng Oprah Winfrey, họ là tâm điểm truyền thông. Hai người gây chú ý khi ra mắt tự truyện, phim tài liệu về cuộc sống thời còn trong Hoàng gia Anh. Đôi vợ chồng tố cáo một thành viên Hoàng gia phân biệt chủng tộc với con trai họ, dấy lên cuộc khủng hoảng lớn nhất bảy thập niên Nữ hoàng Elizabeth II trị vì.

Quỳnh Quyên (theo Dailymail)