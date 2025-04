Meghan Markle: Vợ chồng tôi hạnh phúc như trong kỳ trăng mật

Diễn viên Meghan Markle mô tả cuộc sống bên Harry - công tước xứ Sussex - như trong giai đoạn trăng mật, gọi anh là "chàng cáo điển trai".

Trên podcast Jamie Kern Lima ngày 28/4, cựu diễn viên Meghan Markle cho biết sau bảy năm kết hôn, hiện tại là thời điểm hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng. Theo công nương xứ Sussex, cả hai đều cảm thấy lo lắng trong thời gian đầu bên nhau, cùng đối mặt nhiều khó khăn. Giờ đây, họ có thể tận hưởng cuộc hôn nhân theo một cách mới khi cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, ủng hộ sự nghiệp của bạn đời.

Vợ chồng công tước Harry, 41 tuổi, và Meghan Markle, 44 tuổi. Ảnh: Fox News

Harry và Meghan kết hôn năm 2018, có hai con là Archie, sáu tuổi, và Lilibet, bốn tuổi. Hai năm sau, cặp sao thông báo rời hoàng gia và đến Mỹ. Khi họ chuyển đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Tại Mỹ, cả hai bắt đầu triển khai các dự án và theo đuổi đam mê riêng. Năm 2020, vợ chồng được cho ký hợp đồng trị giá 100 triệu USD với Netflix để làm phim tài liệu, show đời sống.

Hiện Meghan Markle sản xuất chương trình nấu ăn With Love, Meghan - dự án thứ năm của gia đình cô và Netflix, đồng thời điều hành thương hiệu phong cách sống As Ever. Harry tiếp tục dự án Invictus Games - thế vận hội dành cho thương binh, cựu chiến binh và quân nhân tại ngũ do anh thành lập năm 2014.

Trailer phim "With Love, Meghan" Trailer "With Love, Meghan" có sự tham gia của công tước Harry (xuất hiện ở phút 1:24). Video: Netflix

Cũng trong buổi phỏng vấn, Meghan Markle cho biết Harry là "người hâm mộ nhiệt thành nhất" của cô trong những dự án gần đây. Cựu diễn viên tri ân chồng, khẳng định không bao giờ muốn xem nhẹ tình cảm của anh. Cô cũng dành nhiều lời khen cho Harry, nhận xét anh giống loài cáo. Theo từ điển Cambridge, người Mỹ dùng từ "fox" (cáo) chỉ những người đàn ông có sức hấp dẫn với phụ nữ. "Chồng tôi rất đẹp trai nhưng trái tim của anh ấy còn đẹp hơn nhiều", Meghan nói thêm.

Ngoài ra, Meghan tiết lộ Harry luôn nỗ lực để bảo vệ gia đình an toàn, tràn đầy tinh thần lạc quan. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho những buổi hẹn hò cùng cô. Meghan tin cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. "Harry yêu tôi rất nhiều. Hãy nhìn những gì chúng tôi cùng dựng xây. Chúng tôi có một cuộc sống tuyệt đẹp, hai nhóc con xinh đẹp và khỏe mạnh", cô nói.

Meghan Markle đăng ảnh vợ chồng hạnh phúc dịp Valentine năm nay. Ảnh: Instagram/ Meghan

Theo truyền thông quốc tế, hiện vợ chồng Meghan Markle sống trong biệt thự trị giá 14 triệu USD tại khu dân cư Montecito, California. Cả hai thích nhịp sống ở Montecito vì nơi này đủ sự riêng tư để gia đình có cuộc sống bình thường sau những chuyện ồn ào ở Anh. Họ duy trì lối sống lặng lẽ, thường đi bộ đường dài và nấu ăn cùng nhau.

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California, Mỹ, tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Trước khi yêu Harry, cô đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình, nổi bật nhất là series Suits. Sau khi rời hoàng gia, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi và kinh doanh. Năm 2023, cô ký hợp đồng với WNE - công ty giải trí quản lý hạng A ở Hollywood.

Phương Thảo (theo E!News)