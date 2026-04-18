Meghan Markle: 'Tôi là người bị chế giễu nhiều nhất thế giới'

Diễn viên Meghan Markle - công nương xứ Sussex - tự nhận là người bị đùa cợt nhất thế giới suốt 10 năm qua, chịu bạo lực mạng hàng ngày.

Meghan Markle, 45 tuổi, nói về vấn đề bị bạo lực mạng. Video: Telegraph

Theo Telegraph hôm 16/4, vợ chồng công tước xứ Sussex Harry - Meghan tới thăm Batyr, tổ chức hỗ trợ sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên, tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia. Khi bàn về vấn đề ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, Meghan Markle cho biết: "Mỗi ngày trong 10 năm qua, tôi đều bị bắt nạt và tấn công. Tôi là người phụ nữ bị chế giễu nhiều nhất trên thế giới".

Cô cũng so sánh sức mạnh gây nghiện của mạng xã hội như heroin, cho rằng giới trẻ phải mạnh mẽ khi dùng các nền tảng. Theo cô, ngành công nghiệp tỷ USD này hoàn toàn "vận hành trên sự tàn nhẫn để thu hút những cú click chuột", không bao giờ thay đổi.

Meghan Markle (phải) và người dẫn chương trình Gemma O'Neill tại cuộc trò chuyện hôm 17/4. Ảnh: Her Best Life

Chuyến thăm của Harry - Meghan nằm trong chuyến công du dài bốn ngày của vợ chồng cô tại Australia, từ hôm 14 đến 17/4. Vào ngày cuối cùng, Meghan Marke tiếp tục nói về chủ đề trên khi tham gia một gala do nhóm podcast Her Best Life tổ chức ở khách sạn InterContinental Sydney Coogee Beach.

Trong cuộc trò chuyện, Meghan cho biết có nhiều chuyện hạnh phúc diễn ra suốt một thập niên qua như kết hôn Harry, sinh hai con Archie và Lilibet lần lượt vào năm 2019 và 2021. Tuy nhiên, cuộc sống cũng có lúc "rất cam go" như khi bị người khác công kích. Với Meghan, những lời chỉ trích đó phản ánh các định kiến của họ về cô.

Không phải lần đầu Meghan Markle lên tiếng về vấn đề bạo lực mạng. Trước đây, Meghan từng tự nhận là "người phụ nữ bị bắt nạt nhiều nhất trên mạng xã hội". Trong cuộc phỏng vấn dịp Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm 2020, cô cho biết "gần như không thể" chịu nổi việc bị lăng mạ online trong thời gian đó. Cô kể từng nghe ai đó nói rằng cô là "người bị xúc phạm nhiều nhất năm 2019, dù với nam hay nữ".

Meghan đăng ảnh gia đình cuối năm 2025. Đến nay, vợ chồng cô chưa tiết lộ gương mặt của các con. Ảnh: Instagram Meghan Markle

Meghan Markle sinh năm 1981 tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô từng là diễn viên, nổi tiếng với vai Rachel Zane trong series Suits (2011-2019). Năn 2017, cô thông báo gác lại sự nghiệp để tập trung vào công việc hoàng gia sau khi đính hôn hoàng tử Harry. Một năm sau, cả hai kết hôn.

Năm 2020, vợ chồng họ thông báo đến Mỹ. Khi họ rời đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Căng thẳng giữa Harry - Meghan và Hoàng gia dâng cao khi hai người tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" trong cuộc phỏng vấn với nhà đài Mỹ hồi tháng 3/2021. Hai vợ chồng từng tố một thành viên hoàng gia phân biệt chủng tộc với con trai họ, dấy lên cuộc khủng hoảng lớn nhất bảy thập niên Nữ hoàng Elizabeth II trị vì.

Năm 2023, Meghan ký hợp đồng với WNE - công ty quản lý hàng đầu Hollywood. Những năm qua, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi, phát hành phim tài liệu nhưng không tạo tiếng vang. Show phong cách sống With Love, Meghan (2025) của cô với Netflix bị chê "vô vị", kém thu hút. Tháng 3/2025, cô ra mắt As Ever, chuyên bán mứt, trà và nến thơm.

Hiện gia đình Harry - Meghan sống tại khu dân cư Montecito, California. Gần đây, có thông tin cô dự định trở lại Hollywood sau chín năm ngừng diễn. Tháng 11/2025, cô gây chú ý khi xuất hiện trên phim trường Close Personal Friends, được cho đóng vai khách mời.

