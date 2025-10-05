Meghan Markle lần đầu dự Tuần lễ thời trang Paris

PhápCựu diễn viên Meghan Markle được khen khi diện "cây trắng" của nhà mốt Balenciaga tại Tuần lễ thời trang Paris.

Theo Elle hôm 4/10, ở buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Balenciaga, Meghan Markle chọn mặc sơ mi lụa, áo choàng dáng rộng khoác ngoài, phối cùng giày cao gót mũi nhọn màu đen và phụ kiện tối giản. Mái tóc được búi gọn gàng, tạo vẻ thanh lịch. Cô ngồi hàng ghế đầu cùng minh tinh Anne Hathaway và vợ tỷ phú Jeff Bezos - Lauren Sánchez Bezos.

Meghan Markle đến dự Tuần lễ thời trang Paris Meghan Markle tới Tuần lễ thời trang Paris 2025. Video: Vogue

Người đại diện của Meghan cho biết cô tham dự show để ủng hộ giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli. "Nhiều năm qua, nữ công tước mặc nhiều thiết kế của Piccioli. Họ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong những dịp quan trọng. Cô ấy luôn ngưỡng mộ tay nghề tinh xảo và phong cách hiện đại của ông, và lần này cũng không ngoại lệ", người phát ngôn nói.

Giới chuyên môn cho rằng việc Meghan góp mặt ở sự kiện lần này gây bất ngờ, do cô vốn ít xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế sau khi rút lui khỏi vai trò thành viên cấp cao Hoàng gia Anh. Trong giai đoạn đóng phim Suits (2013-2015), Meghan là gương mặt quen thuộc tại các tuần lễ thời trang ở New York và Toronto. Sau khi cùng chồng - Hoàng tử Harry - rời hoàng gia năm 2020, cô chủ yếu tập trung vào hoạt động thiện nguyện và phát triển thương hiệu cá nhân.

Tạp chí Vogue đánh giá phong cách của Meghan hiện hướng đến sự tinh tế và bền vững, gắn liền các thương hiệu như Outland Denim, La Ligne hay Cesta Collective. Trong chương trình With Love, Meghan trên Netflix, cô nói yêu thích sự kết hợp giữa trang phục cao cấp và bình dân, ví dụ phối quần Zara cùng áo sơ mi của Loro Piana và áo len từ thương hiệu California Jenni Kayne.

Meghan Markle sải bước khi dự sự kiện của Balenciaga. Ảnh: Backgrid

Theo People, vào tuần tới, vợ chồng Harry và Meghan đến New York (Mỹ) để nhận giải Humanitarians of the Year (Nhà nhân đạo của năm) của tổ chức phi lợi nhuận Project Healthy Minds, ghi nhận đóng góp trong việc thúc đẩy an toàn trực tuyến và sức khỏe tinh thần toàn cầu. Sau lễ trao giải, họ dự kiến tham dự ngày Sức khỏe tinh thần thế giới 10/10, rồi trở về California.

Meghan Markle, 44 tuổi, sinh tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô và Harry kết hôn tháng 5/2018, đón con trai đầu lòng - Archie - năm 2019. Một năm sau, cả hai thông báo rời hoàng gia và đến Mỹ. Khi họ chuyển đi, Hoàng gia Anh cắt mọi tước vị trong quân đội của Harry, chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex. Tháng 6/2021, cặp sao có con gái thứ hai - bé Lilibet.

Sau khi rời hoàng gia, cô thử sức nhiều công việc như làm người dẫn chương trình podcast, viết sách thiếu nhi và kinh doanh. Năm 2023, cô ký hợp đồng với WNE - công ty giải trí quản lý hạng A ở Hollywood. Theo truyền thông quốc tế, hiện vợ chồng Meghan Markle sống trong biệt thự trị giá 14 triệu USD tại khu dân cư Montecito, California. Cả hai thích nhịp sống ở đây vì đủ sự riêng tư để gia đình có cuộc sống bình thường sau những chuyện ồn ào ở Anh. Họ duy trì lối sống lặng lẽ, thường đi bộ đường dài và nấu ăn cùng nhau.

Cát Tiên (theo Elle, People)