Meghan kêu gọi 'thay đổi' trong bầu cử Mỹ

Meghan Markle, vợ Hoàng tử Anh Harry, kêu gọi "thay đổi" trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vào 3/11.

"Tất cả chúng ta đều biết những gì đang bị đe dọa trong năm nay. Tôi biết điều đó, tôi nghĩ tất cả các bạn chắc chắn biết điều đó. Bạn cần huy động và chuẩn bị năng lượng cho sự thay đổi mà tất cả chúng ta cần và xứng đáng", Meghan Markle nói tại một diễn đàn trực tuyến hôm 20/8 do "When We All Vote" tổ chức.

Đây là nhóm tương tác cộng đồng do cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama, diễn viên Tom Hanks và một số người đồng chủ trì, nhằm kêu gọi người Mỹ bỏ phiếu cho bầu cử tổng thống sắp tới.

"Chúng ta bỏ phiếu để tôn vinh những thế hệ trước và để bảo vệ những thế hệ sau chúng ta, đó là vì toàn thể cộng đồng và là ý nghĩa đặc biệt của cuộc bầu cử này", Meghan nói, song không đề cập đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, người sẽ đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tại cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Meghan Markle sau cuộc thảo luận về vấn đề phụ nữ tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 10/2019. Ảnh: Reuters.

Meghan, người có mẹ là một phụ nữ da màu, hồi tháng 6 từng lên tiếng sau cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu bị cảnh sát ghì chết ở Minneapolis, bang Minnesota. Cựu thành viên hoàng gia Anh nói rằng sự việc gợi lên những ký ức của chính cô về nạn phân biệt chủng tộc khi lớn lên ở Los Angeles, Mỹ.

Vợ chồng Harry - Meghan chính thức từ bỏ vị trí thành viên cấp cao của hoàng gia Anh từ tháng 3 và bắt đầu cuộc sống mới ở Bắc Mỹ. Sau một thời gian sống ở Vancouver, Canada và Los Angeles, tháng trước họ chuyển tới căn biệt thự ở hạt Santa Barbara, California, Mỹ.

Cặp đôi hôm 20/8 lần đầu hé lộ một góc căn biệt thự mới mua ở California, Mỹ, khi tham gia một cuộc thảo luận trực tuyến về mạng xã hội. Biệt thự rộng hơn 1.600 m2, được cho là có giá gần 14,7 triệu USD và được mua hoàn toàn từ tiền túi của vợ chồng Harry mà không có sự trợ giúp từ hoàng gia Anh.

Mai Lâm (Theo AFP)