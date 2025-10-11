Megan Markle tạo nét thanh lịch với đồ trắng

Ở buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Balenciaga ở Pháp hôm 4/10, Meghan Markle gây chú ý khi diện cả bộ quần áo lụa kèm khăn choàng trắng. Kiểu thiết kế khăn đồng điệu áo đang là xu hướng hot rộ lên từ cuối năm 2023. Ảnh: Backgrid
Video: Elle
Meghan Markle, 44 tuổi, sinh tại California (Mỹ), tốt nghiệp đại học Northwestern năm 2003. Cô và Harry kết hôn tháng 5/2018, có con trai Archie và con gái Lilibet. Năm 2020, cả hai rời hoàng gia Anh, đến Mỹ sinh sống. Họ chỉ còn tước hiệu Công tước xứ Sussex.
Theo Telegraph, khoảng ba năm nay, Megan Markle mặc đồ trắng nhiều hơn. Theo Vogue, vợ của Harry - Công tước xứ Sussex - thích màu trắng vì toát lên vẻ tinh khôi, trang nhã, điềm tĩnh, truyền tải thông điệp về thời trang cao cấp. Cô ưu tiên các thiết kế màu này mang phong cách tối giản, xử lý chất liệu thân thiện môi trường. Ảnh: Backgrid
Megan đến lễ trai giải ESPY 2024 ở Los Angeles trong đầm trắng cổ yếm của Oscar de la Renta đặt may riêng. Thiết kế đơn giản với dáng xòe nhẹ chữ A bên dưới giúp cô tôn chiều cao. Ảnh: WP
Trong một sự kiện tháng 10/2023, cô diện thiết kế của Joseph Altuzarra, gồm áo trễ vai 625 bảng (21,8 triệu đồng) và quần ống rộng 310 bảng (10,8 triệu đồng), phối đồng điệu giày mũi nhọn. Ảnh: Pinterest
Tới nhận giải thưởng về phong trào chống phân biệt chủng tộc của Quỹ Robert F. Kennedy năm 2022, Megan mặc đầm Louis Vuitton 10.000 bảng (350 triệu đồng), dáng tulip trễ vai. Ảnh: GC Images
Nữ công tước xứ Sussex cùng chồng tham dự tiệc tối cấp nhà nước tại Dinh thự Hoàng gia ở Nuku'alofa, Tonga. Cô đặt may váy của hãng Theia làm từ vải crepe. Thiết kế dáng cột nhấn vào phần vai chờm, đính thủ công pha lê và hạt thủy tinh siêu nhỏ. Megan phối đầm cùng hoa tai kim cương của thương hiệu Birks thuộc bộ sưu tập Snowflake, mang giày Aquazzura và ví cầm tay satin Givenchy. Ảnh: Backgrid
Tại một sự kiện khác, cô ghi điểm bằng đầm cổ yếm cut-out của Heidi Merrick và giày màu nude. Thiết kế phù hợp với các hoạt động, sự kiện ngoài trời. Ảnh: Celebmafia
Đầm chữ A tối giản là một trong những thiết kế được Megan diện nhiều nhất vì tiện lợi. Trong một sự kiện mùa thu, cô phối váy cùng trench coat và giày da lộn. Theo Vogue, phong cách đơn giản này mang đậm chất Anh. Ảnh: GC Images
Tháng 6/2022, vợ chồng người đẹp đến Lễ Tạ ơn tại Nhà thờ St. Paul. Cô chọn váy áo khoác của Dior do Maria Grazia Chiuri thiết kế, phối mũ rộng vành màu ngà của nhà mốt Pháp Stephen Jones, đeo hoa tai kim cương. Ảnh: Backgrid
Khi còn là thành viên của hoàng gia Anh, cô cũng nhiều lần chọn màu sắc này trong các dịp quan trọng, phối mũ quý tộc đồng điệu. Ảnh: Pinterest
Tại lễ hội Royal Ascot đầu năm 2018, Megan Markle diện bộ đầm sơ mi gợi nhớ đến diện mạo kinh điển của Audrey Hepburn trong vở nhạc kịch My Fair Lady năm 1964. Megan kết hợp váy đơn giản cùng thắt lưng đen, mũ fascinator đen trắng tương tự nhưng nhỏ hơn chiếc Hepburn đội trong phim. Ảnh: Celebmafia
Cùng năm, khi tham gia lễ kỷ niệm thường niên của Khối thịnh vượng chung các quốc gia tại Tu viện Westminster, cô chọn áo khoác 1.199 USD (31,5 triệu đồng) và váy của thương hiệu Anh Amanda Wakeley. Người đẹp mang giày cao gót màu xanh navy ăn ý túi Mulberry, đội mũ Stephen Jones. Ảnh: Celebmafia
Sao Mai