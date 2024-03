Megan Fox, Sylvester Stallone bị trao Mâm Xôi Vàng 2024

MỹSylvester Stallone và Megan Fox nhận Nam/Nữ diễn viên phụ tệ nhất năm, cho vai diễn Barney Ross và Gina trong "Biệt đội đánh thuê 4".

Mâm Xôi Vàng 2024 diễn ra hôm 10/3 (giờ Hà Nội) tại nhà hát Dolby (Los Angeles), trước Oscar một ngày. Megan Fox và Sylvester Stallone gây chú ý khi một lần nữa bị ban tổ chức chê bai khả năng diễn xuất cùng Biệt đội báo thù 4.

'Winnie the Pooh/, Megan Fox, Sylvester Stallone thắng Mâm Xôi Vàng 2024 Trailer phim 'Biệt đội báo thù 4'. Video: YouTube Lionsgate Movies

Trong phim, Sylvester Stallone vào vai lính đánh thuê Barney Ross, làm nền cho nhân vật chính Lee Christmas (Jason Statham). The Independent cho rằng màn hợp tác lần này giữa anh và Jason Statham đã hạ thấp giá trị của series. The Hollywood nhận xét vai diễn của Stallone xuất hiện quá ít, không để lại ấn tượng cho người xem. Telagraph nhận định kịch bản phim không giúp diễn viên thể hiện tốt năng lực của mình.

Về phần Megan Fox, trong lần đầu tiên tham gia series, cô đóng Gina - bạn gái của Christmas. Theo nhiều chuyên gia và hãng thông tấn, vai của Megan Fox tẻ nhạt, chỉ có nhan sắc thu hút người xem. Tờ Los Angeles Times nhận xét cô trợn mắt quá nhiều dẫn đến biểu cảm thiếu tự nhiên. Năm nay, bên cạnh thất bại với Biệt đôi đánh thuê 4, cô còn đoạt Nữ chính tệ nhất cho nhân vật Alana Hart trong Johnny and Clyde. Một hãng tin chế nhạo đây là "kỳ tích hiếm có" ở Mâm Xôi Vàng khi bị trao hai giải cùng một đêm.

Không phải lần đầu tiên bộ đôi Megan Fox và Sylvester Stallone nhận Mâm Xôi Vàng trong sự nghiệp. Cả hai vốn là những cái tên quen thuộc của mùa giải. Megan Fox có chín lần xuất hiện trong các hạng mục đề cử từ năm 2010 đến nay, ba lần bị trao giải. Cô lần đầu nhận Nữ diễn viên phụ tệ nhất vào năm 2015 cho vai April O'Neil trong Teenage Mutant Ninja Turtles. Trong khi đó, Sylvester Stallone là nghệ sĩ bị trao nhiều Mâm Xôi Vàng nhất với 20 đề cử và 12 lần bị gọi tên nhận giải.

Winnie the Pooh - bộ phim kinh dị của đạo diễn Rhys Frake-Waterfield chuyển thể từ tác phẩm hoạt hình nổi tiếng cùng tên - là cái tên "thắng đậm" mùa giải 2024 khi bị trao tất cả năm hạng mục, gồm: Phim tệ nhất, Kịch bản tệ nhất, Đạo diễn tệ nhất, Bộ đôi màn ảnh tệ nhất và Phim làm lại hoặc phần tiếp tệ nhất.

Diễn viên Craig David Dowsett trong vai Winnie the Pooh. Ảnh: Jagged Edge Productions

Cây bút Dennis Harvey của tờ Variety nhận xét Winnie the Pooh là "một bộ phim tồi tệ đến mức không thể đáp ứng những kỳ vọng cơ bản nhất của chiêu trò quảng bá". Tác phẩm nhận 3% từ Rotten Tomatoes và 16 điểm từ trang web đánh giá Metacritic.

Bên cạnh những hạng mục chê phim, Mâm Xôi Vàng còn có giải Razzie Redeemer Award nhằm tôn vinh cá nhân từng chiến thắng hoặc nhận đề cử trong lịch sử trao giải, đóng góp tích cực cho ngành giải trí năm qua. Mục này thuộc về Fran Drescher - chủ tịch Liên đoàn diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA), người từng được đề cử Nữ diễn viên chính tệ nhất Mâm Xôi Vàng 1998 cho vai diễn Joy Millet trong The Beautician and the Beast (1997). Ban tổ chức trao giải cho Drescher vì bà có những nỗ lực xuất sắc trong việc dẫn dắt cuộc đình công của hội diễn viên năm 2023.

Fran Drescher tại lễ trao giải Screen Actors Guild Awards lần thứ 30 hôm 24/2. Ảnh: Saltwire

Golden Raspberry Awards hay còn gọi là Razzie Awards (Mâm Xôi Vàng) là giải thường niên ra đời năm 1981 để chế giễu các tác phẩm điện ảnh, diễn viên thất bại trong năm.

Theo trang web của Razzie, danh sách đề cử và kết quả do 1.179 người yêu thích điện ảnh, các nhà phê bình và nhà báo khắp 49 bang nước Mỹ và 20 quốc gia bình chọn. Các thành viên phải trả phí để tham gia, ban tổ chức không yêu cầu họ phải xem hết phim đề cử. Trong lịch sử, các ngôi sao gồm Bill Cosby, Sandra Bullock, Halle Berry từng trực tiếp đến nhận giải.

Năm nay, bộ đôi TikToker Mean Gay Aaron Goldenberg và Jake Jonez dẫn chương trình và viết kịch bản cho đêm trao giải.

Danh sách thắng giải Mâm Xôi Vàng 2024 Phim dở nhất: Winnie the Pooh: Blood and Honey Nam diễn viên tệ nhất: Jon Voight - Mercy Nữ diễn viên tệ nhất: Megan Fox - Johnny & Clyde Razzie Redeemer: Fran Drescher Nữ diễn viên phụ tệ nhất: Megan Fox - Expend4bles Nam diễn viên phụ tệ nhất: Sylvester Stallone - Expend4bles Bộ đôi tệ nhất màn ảnh: Pooh & Piglet - Winnie the Pooh: Blood and Honey Phim làm lại hoặc phần mới tệ nhất: Winnie the Pooh: Blood and Honey Đạo diễn tệ nhất: Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Blood and Honey Kịch bản tệ nhất: Rhys Frake-Waterfield - Winnie the Pooh: Blood and Honey

Phương Thảo (theo The Hollywood Reporter, The Guardian, Rolling Stone)