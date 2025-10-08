MegaElec đặt mục tiêu dẫn đầu ngành kiểm tra bán dẫn

MegaElec công bố tầm nhìn 2035, đặt mục tiêu số một trong ngành PCB kiểm tra bán dẫn bằng chiến lược phát triển dựa trên công nghệ và nguồn nhân lực.

Công ty TNHH MegaElec vừa tổ chức sự kiện công bố "Tầm nhìn 2035" tại Hà Nội, hôm 25/9. Sự kiện góp mặt các lãnh đạo Tập đoàn WE TSE và cán bộ nhân viên, đưa ra tầm nhìn, hướng tới cạnh tranh các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn.

Ông Kwon Sang Jun, Chủ tịch Tập đoàn WE TSE tại sự kiện. Ảnh: MegaElec

Ông Kwon Sang Jun, Chủ tịch Tập đoàn WE TSE, công ty mẹ của MegaElec cho biết: "MegaElec không đơn thuần là một nhà máy tại Việt Nam. Đây chính là cánh tay chiến lược của TSE Group trong hành trình kiến tạo tương lai ngành bán dẫn. Chúng tôi cam kết đầu tư lâu dài, đồng hành đội ngũ nhân sự Việt Nam để biến tầm nhìn toàn cầu thành hiện thực".

Theo đó, MegaElec tập trung phát triển PCB đa lớp, fine pitch, hiệu năng cao phục vụ cho các hệ thống kiểm tra bán dẫn tiên tiến. Với dây chuyền hiện đại và đạt nhiều chứng nhận, doanh nghiệp này khẳng định được vị thế trong nước, từng bước mở rộng ra quốc tế. Theo MegaElec, sản phẩm của họ phục vụ các doanh nghiệp lớn như: AMD, Intel, Qualcomm, TSMC, Samsung, Huawei, SK Hynix và Micron.

Ban lãnh đạo cùng nhân viên Tuyên bố tầm nhìn và cam kết thực hiện. Ảnh: MegaElec

"Từ Bắc Ninh, những tấm PCB của công ty đang trở thành nền tảng ẩn sau cho hàng tỷ thiết bị công nghệ trên toàn thế giới", đại diện MegaElec nói. "Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ từ vị trí thứ 10 vươn lên số 1 trong ngành, tập trung vào ba trụ cột là chất lượng cao hơn, giá tối ưu và đẩy nhanh tốc độ giao hàng".

Song song mục tiêu tăng trưởng công nghệ và thị trường, MegaElec giới thiệu chiến lược đổi mới hệ thống nhân sự (HR Renewal), coi con người là nền tảng. Từ cuối năm nay, doanh nghiệp này sẽ triển khai nhiều chính sách nâng đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp qua các sự kiện, hoạt động tập thể. Ông Huh Jae Jung, CEO MegaElec cho biết, để hướng đến vị trí số một toàn cầu, yếu tố cốt lõi sẽ là con người.

Tập thể MegaElec trong lễ ra mắt Tầm nhìn 2035. Ảnh: MegaElec

Theo định hướng phát triển đến năm 2035, MegaElec đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng lực tài chính, hiện đại hóa nhà máy, từ đó cải thiện thu nhập và tăng cơ hội thăng tiến cho người lao động, đặc biệt cấp quản lý người Việt trong ban lãnh đạo. Kết thúc sự kiện, ông Kwon Sang Jun, Chủ tịch Tập đoàn WE TSE nói: "Từ Việt Nam, chúng tôi sẽ khởi động một hành trình toàn cầu, MegaElec sẽ minh chứng cho sức mạnh hợp tác quốc tế, sự sáng tạo và công bằng trong kinh doanh".

Từ một nhà máy tại Bắc Ninh, MegaElec hướng đến trở thành điểm sáng trong bản đồ công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Việc công bố "Tầm nhìn 2035" mang ý nghĩa chiến lược đối với doanh nghiệp này, phản ánh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ cao.

(Nguồn: MegaElec)