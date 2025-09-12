Mega Gangnam được vinh danh tại ASEAN Top Brands Award 2025

TP HCMPhòng khám Mega Gangnam vào top thương hiệu tiêu biểu và môi trường làm việc tốt nhờ phát triển dựa trên nền tảng y khoa, xây dựng môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp.

Lễ trao giải "ASEAN Top Brands Award 2025" (Thương hiệu hàng đầu ASEAN 2025) do Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức, diễn ra vào sáng 6/9, tại Nhà hát Bến Thành, TP HCM. Phòng khám Mega Gangnam được vinh danh ở hai hạng mục - "Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hàng đầu ASEAN 2025" và "Môi trường làm việc tốt nhất ASEAN 2025".

Đại diện Mega Gangnam (áo trắng) nhận chứng nhận tại sự kiện. Ảnh: Mega Gangnam

Phát biểu khi nhận giải, bà Thu Ella, Phó tổng giám đốc Mega Gangnam, cho biết trong hơn 16 năm phát triển, đơn vị tập trung vào việc đặt nền tảng y khoa làm trung tâm, ứng dụng công nghệ trẻ hóa không xâm lấn và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. "Việc được ghi nhận tại giải thưởng năm nay là động lực để Mega Gangnam tiếp tục hoàn thiện định hướng phát triển trong tương lai", bà nói.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Nhân sự Mega Gangnam, chia sẻ doanh nghiệp luôn coi nhân sự là trung tâm trong mọi chiến lược. Mega Gangnam chú trọng xây dựng môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, khuyến khích sáng tạo để mỗi cá nhân phát huy giá trị và gắn bó lâu dài.

Bà Thu Ella (phải), Phó tổng giám đốc Mega Gangnam và bà Nguyễn Thị Hường (trái), Giám đốc Nhân sự Mega Gangnam. Ảnh: Mega Gangnam

Phòng khám Mega Gangnam ra đời vào năm 2009, hiện hoạt động với hai chi nhánh tại Hà Nội và một chi nhánh tại TP HCM, dự kiến sẽ mở thêm một chi nhánh mới khu vực phía Nam cuối năm nay. Đơn vị định hướng phát triển trong lĩnh vực trẻ hóa không xâm lấn, đồng thời chú trọng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh dịch vụ, doanh nghiệp cũng đầu tư vào đào tạo nội bộ và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nhân sự.

Mega Gangnam sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt tình. Ảnh: Mega Gangnam

Lễ trao giải "ASEAN Top Brands Award 2025" do Diễn đàn Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức, quy tụ nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau. Chương trình được xem là dịp để các đơn vị nhìn lại chặng đường phát triển, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ban tổ chức, các hạng mục giải thưởng được xét dựa trên nhiều tiêu chí như: chiến lược phát triển, kết quả hoạt động, sự đổi mới trong quản trị, cùng cam kết mang lại giá trị cho khách hàng và nhân sự. Trong đó, hạng mục "Top 10 Thương hiệu tiêu biểu hàng đầu ASEAN 2025" nhằm ghi nhận những doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho ngành dịch vụ và có sức ảnh hưởng trong khu vực. Hạng mục "Môi trường làm việc tốt nhất ASEAN 2025" tập trung đánh giá các yếu tố văn hóa doanh nghiệp, chính sách nhân sự và sự gắn kết của đội ngũ lao động.

