Mega Gangnam đồng hành cùng đêm nhạc của Hồ Ngọc Hà

Mega Gangnam bố trí khu vực quà tặng và nơi trải nghiệm bộ sản phẩm MG by M.O.I dành cho khán giả xem đêm nhạc.

Đêm nhạc Love Songs Love Vietnam của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 khán giả tại Bà Nà Hills (Đà Nẵng) vào hôm 3/6. Trong không gian se lạnh, cô tái hiện chặng đường gần 20 năm ca hát và màn hòa giọng cùng các khách mời tham dự.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng bà Thu Ella - CEO của Mega Gangnam (thứ 2 từ phải qua) và các đại diện khác của thương hiệu. Ảnh: Mega Gangnam

Góp mặt trong chương trình, Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Mega Gangnam là đơn vị hỗ trợ cùng ca sĩ. Trong khuôn khổ sự kiện, Mega Gangnam mang đến trải nghiệm làm đẹp trước thềm buổi biểu diễn. Đây là hướng đi nhằm truyền tải thông điệp của thương hiệu về việc trân trọng vẻ đẹp độc bản của người phụ nữ và cách mà họ có thể giữ gìn vẻ đẹp ấy bền vững trước sức tàn phá của thời gian.

Bà Thu Ella, CEO Mega Gangnam, cho biết: "Việc đồng hành với một nghệ sĩ lớn và là người tạo nên xu hướng như nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong một sự kiện lần này là vinh dự của Mega Gangnam; đồng thời, giúp chúng tôi đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài và bền chặt trong ngành làm đẹp Việt Nam".

Các khán giả thưởng thức ẩm thực cao cấp từ Mega Gangnam. Ảnh: Mega Gangnam

Tại đêm nhạc, khán giả ái mộ giọng ca Hồ Ngọc Hà đã có cơ hội trải nghiệm điểm tâm cao cấp trên độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển do đội ngũ Mega Gangnam thực hiện. Đây là dịch vụ cao cấp vốn chỉ dành cho người đến làm đẹp tại các chi nhánh của phòng khám. Ngoài ra, người tham dự đêm nhạc còn nhận được những phần quà tại khu vực quầy quà tặng được Mega Gangnam bố trí cực với rất nhiều đóa hồng nhập khẩu tệp với tone màu chủ đạo của đêm diễn.

Bà Thu Ella cùng Dược sĩ Tiến tại quầy trưng bày bộ sản phẩm MG by M.O.I. Ảnh: Mega Gangnam

Ở khu vực quầy trưng bày, Mega Gangnam bố trí khu vực giới thiệu bộ sản phẩm MG by M.O.I do đơn vị và thương hiệu mỹ phẩm M.O.I hợp tác; thương hiệu này do nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà làm giám đốc sáng tạo. Bộ sản phẩm MG by M.O.I được thiết kế hướng tới làn da nhạy cảm sau các liệu trình điều trị công nghệ cao. Khán giả tham gia tại khu vực này sẽ được các chuyên viên giới thiệu và có cơ hội trực tiếp trải nghiệm bộ sản phẩm MG by M.O.I và nhận thêm các voucher làm đẹp từ Mega Gangnam.

Mega Gangnam đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà trong chuyến thiện nguyện. Ảnh: Mega Gangnam

Trước đó, vào ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Mega Gangnam cũng đồng hành cùng Hồ Ngọc Hà trong chuyến đến thăm các trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam tại Trung tâm bảo trợ của Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, đại diện Mega Gangnam đã cùng ekip của nữ ca sĩ trao những món quà gồm thực phẩm thiết yếu và hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Đây là hoạt động giúp phòng khám thể hiện trách nhiệm xã hội của mình; đồng thời, giúp các em có một cuộc sống đủ đầy, ấm áp hơn.

Thanh Hoa