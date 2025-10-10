Meey Group kỳ vọng sớm IPO tại Mỹ

Meey Group làm việc với các đối tác Mỹ và Singapore để đẩy nhanh lộ trình phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mục tiêu niêm yết tại Mỹ.

Ngày 7/10, ban lãnh đạo doanh nghiệp này đến trụ sở Nasdaq (New York) để tìm hiểu cơ chế vận hành thị trường vốn, yêu cầu công bố thông tin và chuẩn mực quản trị áp dụng cho doanh nghiệp công nghệ.

Trước đó, ngày 3/10, Meey Group tham dự diễn đàn Investor Track do Golden Gate Ventures, một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á, tổ chức tại Singapore. Sự kiện quy tụ các quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, BNY Mellon, Nasdaq. Theo doanh nghiệp, đây là cơ hội tiếp cận mạng lưới vốn quốc tế và gia tăng hiện diện của hệ sinh thái proptech Việt trước cộng đồng tài chính.

Lãnh đạo Meey Group trước trụ sở Nasdaq tại Mỹ. Ảnh: Meey Group

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, nhận định IPO là "bước ngoặt về vị thế và niềm tin", đánh dấu quá trình chuyển từ mô hình tăng trưởng sang vận hành theo chuẩn quốc tế, minh bạch và bền vững.

Trong giai đoạn chuẩn bị, Meey Group hợp tác với Loeb & Loeb LLP (Mỹ) và YKVN (Việt Nam) về pháp lý; Marcum Asia về kiểm toán. Doanh nghiệp đồng thời làm việc với TÜV Nord và BSI cho việc chuẩn quản lý với các danh hiệu đã đạt như ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001, nhằm củng cố nền tảng minh bạch vận hành.

Meey Group cũng đang hoàn thiện pháp lý - tài chính và cấu phần quản trị phục vụ gọi vốn; sau đó, nộp hồ sơ niêm yết trên sàn Nasdaq và tổ chức các hoạt động roadshow. Trước đó, vào tháng 7, doanh nghiệp này ký kết hợp tác với ARC Group để đồng hành trong các hạng mục định giá, tư vấn tài chính và pháp lý cho lộ trình này, bổ sung nguồn lực quốc tế cho kế hoạch tiếp cận thị trường vốn nước ngoài.

Đại diện các tập đoàn, quỹ đầu tư lớn chia sẻ tại sự kiện Investor Track Singapore. Ảnh: Meey Group

Meey Group coi IPO quốc tế là chiến lược dài hạn để mở rộng nguồn vốn, nâng chuẩn quản trị và đáp ứng thông lệ công bố thông tin. Doanh nghiệp cho biết đang tuân thủ các yêu cầu quốc tế trong lộ trình chuẩn bị.

Trên hành trình này, doanh nghiệp tiếp tục phát triển hệ sinh thái PropTech, hướng tới mục tiêu số hóa chuỗi giá trị bất động sản Việt Nam. Về sản phẩm, Meey Group phát triển bộ giải pháp gồm Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas... phục vụ giao dịch, quản lý, dữ liệu và định giá. Doanh nghiệp cho biết đã tích hợp AI vào quản lý, giao dịch và phân tích dữ liệu bất động sản nhằm tăng tự động hóa, cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả vận hành.

"IPO quốc tế là dịp để Meey Group giới thiệu với nhà đầu tư toàn cầu, đồng thời nâng cấp chuẩn mực quản trị và chuyên nghiệp hóa hệ thống", ông Hoàng Mai Chung nói thêm.

Từ một startup proptech, Meey Group đặt mục tiêu trở thành tập đoàn công nghệ có tầm nhìn quốc tế, qua đó đưa nền tảng công nghệ bất động sản của Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường vốn và công nghệ toàn cầu.

Anh Vũ