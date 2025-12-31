Meey Group hướng đến hệ sinh thái công nghệ bất động sản

Thông qua việc phát triển các nền tảng số cho đăng tin, dữ liệu và quản lý giao dịch, Meey Group hướng đến xây dựng hệ sinh thái công nghệ phục vụ chuỗi hoạt động ngành bất động sản.

Theo TechSci Research, quy mô proptech (công nghệ bất động sản) tại Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh giai đoạn 2024-2029 với tốc độ trung bình khoảng 18,7% mỗi năm. Hiện nay, khoảng 156 công ty proptech hoạt động trong nước, cung cấp các giải pháp từ đăng tin, môi giới trực tuyến đến quản lý tài sản và các nền tảng số hỗ trợ giao dịch.

Dữ liệu này cho thấy xu hướng ứng dụng công nghệ trong bất động sản vẫn được thúc đẩy bởi đô thị hóa, nhu cầu nâng cao hiệu quả vận hành và sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư vào các nền tảng số.

Thị trường proptech cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp với các hướng tiếp cận khác nhau. Trong đó, Meey Group phát triển hệ sinh thái hơn 20 sản phẩm công nghệ với chiến lược dài hạn.

Thay vì tập trung vào một sản phẩm đơn lẻ, doanh nghiệp này lựa chọn xây dựng hệ sinh thái công nghệ bao phủ nhiều khâu của hoạt động bất động sản, từ đăng tin, tra cứu thông tin, bản đồ số, quản lý khách hàng đến các giải pháp ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.

Gian hàng của Meey Group tại sự kiện Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - châu Á 2025. Ảnh: Meey Group

Theo bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Tổng giám đốc Meey Group, các sản phẩm của doanh nghiệp được thiết kế dựa trên đặc thù vận hành của thị trường bất động sản trong nước. Mục tiêu là hỗ trợ tăng tính minh bạch, cải thiện thanh khoản và tối ưu hiệu quả khai thác tài sản.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chuỗi hoạt động bất động sản bao gồm nhiều điểm tiếp xúc giữa chủ đầu tư, sàn giao dịch, môi giới, khách hàng, ngân hàng và các bên liên quan. Việc ứng dụng công nghệ vào từng khâu được kỳ vọng giúp giảm tính rời rạc của quy trình, đồng thời tiết kiệm nguồn lực vận hành.

Bên cạnh thị trường trong nước, Meey Group cũng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác công nghệ và đầu tư tại Mỹ và Singapore. Điều này phản ánh xu hướng hội nhập của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chuẩn hóa và minh bạch.

Lãnh đạo đơn vị cũng nhận định, khi quy mô thị trường proptech được dự báo tiếp tục tăng trưởng, những doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái công nghệ tương đối hoàn chỉnh và chiến lược phát triển dài hạn sẽ là nền tảng cho quá trình số hóa hoạt động bất động sản tại Việt Nam.

Anh Vũ