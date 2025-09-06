Meey Group chuẩn hóa quản trị, hướng tới IPO

Meey Group tích cực hợp tác với tổ chức kiểm toán, pháp lý quốc tế để chuẩn hóa hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế và chuẩn bị cho mục tiêu IPO giai đoạn 2025-2026.

Theo kế hoạch, Meey Group đang hoàn thiện pháp lý - tài chính và cấu phần quản trị phục vụ gọi vốn; sau đó, nộp hồ sơ niêm yết trên sàn Nasdaq và tổ chức các hoạt động roadshow trước IPO. Trước đó, vào tháng 7, doanh nghiệp này ký kết hợp tác với ARC Group để đồng hành trong các hạng mục định giá, tư vấn tài chính và pháp lý cho lộ trình này, bổ sung nguồn lực quốc tế cho kế hoạch tiếp cận thị trường vốn nước ngoài.

Doanh nghiệp prop-tech (sử dụng các công nghệ trong ngành bất động sản trên 3 mảng chính: thông tin, giao dịch và quản lý) đặt ưu tiên vào tính minh bạch, tuân thủ và năng lực vận hành như nền tảng để tiếp cận nhà đầu tư toàn cầu.

Meey Group và ARC Group ký thỏa thuận hợp tác chiến lược để khởi động lộ trình tìm kiếm IPO tại Mỹ. Ảnh: Meey Group

Song song với mục tiêu niêm yết, Meey Group cho biết đã làm việc với PwC trong ba năm nhằm từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chuẩn hóa quy trình quản trị. Doanh nghiệp kỳ vọng những thay đổi ở cấp độ hệ thống sẽ giúp nâng độ tin cậy với nhà đầu tư, qua đó cải thiện khả năng huy động vốn cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc chiến lược Meey Group, cùng ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group. Ảnh: Meey Group

Về mô hình kinh doanh, Meey Group tập trung vào hai nguồn doanh thu: cung cấp dữ liệu và dịch vụ định giá cho tổ chức tài chính, đồng thời thu phí từ người dùng cá nhân với các sản phẩm số. Hệ sinh thái của doanh nghiệp gồm hơn 26 sản phẩm proptech như Meey Land, Meey Map, Meey CRM, Meey 3D, Meey Atlas... hướng đến các bài toán dữ liệu, định giá và chuẩn hóa quy trình giao dịch trên thị trường bất động sản.

Bà Nguyễn Lý Kiều Anh, Giám đốc chiến lược Meey Group nhận định, giá trị cốt lõi của công ty công nghệ nằm ở dữ liệu, thuật toán, thương hiệu và cộng đồng người dùng; vì vậy việc đầu tư cho sản phẩm và dữ liệu tiếp tục là trọng tâm.

Bối cảnh thị trường cũng được xem là yếu tố hỗ trợ. Theo bà Kiều Anh, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nằm trong nhóm sôi động của khu vực, tạo điều kiện cho các công ty công nghệ mở rộng hợp tác và thu hút vốn. Tháng 8, Meey Group cùng lãnh đạo công ty được vinh danh tại ASEAN Award ở hai hạng mục thương hiệu và lãnh đạo. Đơn vị xem đây là tín hiệu tích cực cho chiến lược phát triển bền vững và hội nhập.

Đại diện Meey Group nhận giải thưởng kép tại ASEAN Award 2025. Ảnh: Meey Group

Giám đốc chiến lược của Meey Group cho biết, động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ đội ngũ kỹ sư và chuyên gia trẻ. "Phần lớn nhân sự của chúng tôi là thế hệ 9x, mang tinh thần Gen Z nhanh nhạy, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Yếu tố trẻ mang lại sự nhanh nhạy trong xử lý thông tin, nắm bắt cơ hội và ra quyết định - điều mà nhà đầu tư chiến lược luôn tìm kiếm khi đánh giá các startup", bà Kiều Anh nhấn mạnh.

Với lộ trình đã công bố, Meey Group định vị mục tiêu kép: duy trì đà phát triển hệ sinh thái proptech tại thị trường nội địa, đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn quản trị để tiếp cận nhà đầu tư quốc tế. Doanh nghiệp kỳ vọng việc kết hợp giữa nền tảng quản trị, tài sản dữ liệu và mạng lưới đối tác toàn cầu sẽ tạo thêm dư địa cho kế hoạch IPO trong giai đoạn 2025-2026.

Tuệ Anh