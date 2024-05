Medvedev nối gót Sinner, Alcaraz rời Madrid Mở rộng

Tây Ban NhaMột ngày sau khi Jannik Sinner và Carlos Alcaraz rời Madrid Mở rộng, Daniil Medvedev bỏ cuộc ở tứ kết với Jiri Lehecka vì chấn thương.

Ba hạt giống hàng đầu đều gặp vấn đề về thể trạng ở sự kiện Masters 1000 đất nện thứ hai trong năm. Sau khi Alcaraz bị đau còn Sinner rút lui ở tứ kết, đến lượt Medvedev bỏ cuộc. Tay vợt Nga dính chấn thương cơ khép đùi phải, rồi quyết định dừng trận đấu sau khi thua 4-6 ở set một.

Medvedev bắt tay đối thủ Lehecka sau khi rút lui giữa trận tứ kết tại sân Manolo Santana, Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Chấn thương khiến Medvedev gặp nhiều khó khăn trong di chuyển. Trước cơn đau, anh thi đấu ngang ngửa với Lehecka - tay vợt loại Rafael Nadal ở vòng trước. Do không đạt thể trạng tốt nhất, Medvedev mất game giao bóng bản lề từ những lỗi đánh hỏng.

"Trong trận, tôi không biết bản thân bị đau khi bứt tốc là do căng cơ hay co thắt", Medvedev nói sau khi bỏ cuộc. "Tôi hỏi bác sĩ nếu thi đấu tiếp thì mọi thứ có tệ hơn không. Ông ấy bảo nếu đó là vết rách thì sẽ tệ hơn, còn là một cơn co thắt thì không. Tôi đánh thêm vài game và biết rằng bản thân cần dừng lại".

Chấn thương của các hạt giống hàng đầu khiến vòng bán kết quy tụ bốn cái tên không được đánh giá cao trước giải. Taylor Fritz gặp Andrey Rublev lúc 21h hôm nay 3/5 giờ Hà Nội, trước khi Lehecka đấu Felix Auger-Aliassime lúc 1h ngày 4/5.

Lần đầu tiên kể từ Madrid Mở rộng 2023, hai tay vợt ngoài top 30 vào bán kết một giải Masters. Trong số này, Lehecka lần đầu vào bán kết ATP 1000. Nếu vào chung kết, tay vợt CH Czech sẽ vươn lên thứ 17 thế giới - vị trí cao nhất từ đầu sự nghiệp.

Vy Anh