Medvedev nổi điên với trọng tài ở Monte Carlo Masters

MonacoTay vợt Daniil Medvedev trút giận lên ghế ngồi sau khi tranh cãi với trọng tài ở trận thắng Gael Monfils 6-2, 6-4 tại Monte Carlo Masters hôm 10/4.

Đầu set hai trận vòng hai Monte Carlo Masters, Medvedev thua game giao bóng và bị dẫn 1-3. Anh cho rằng trọng tài dây mắc sai lầm và phàn nàn với trọng tài chính. Tay vợt Nga tỏ ra mất bình tĩnh, hét lớn vào mặt trọng tài và đập tay vào tấm che nắng của ghế ngồi.

Medvedev tranh cãi với trọng tài trên sân Trung tâm ở Monte Carlo Masters hôm 10/4. Ảnh: Reuters

Một số bình luận viên phải xin lỗi khán giả truyền hình vì ngôn từ của Medvedev được thu và phát sóng trực tiếp. Trọng tài Mohamed Layahni, một trong những trọng tài uy tín nhất ATP nhiều năm qua, phải cố gắng xoa dịu Medvedev để trận đấu tiếp tục.

Tay vợt Nga quay lại sân và thắng liền năm game để kết thúc trận đấu sau hai set. Trước khi rời sân, Medvedev ký lên ống kính máy quay dòng chữ "In or out???" (Bóng trong hay ngoài???).

Anh vào vòng ba gặp đồng hương Karen Khachanov. "Tôi đã phát điên", Medvedev thừa nhận. "Thua hai game liên tiếp làm tôi không còn bình tĩnh. Tôi đang cố để hạn chế điều này. Rõ ràng nó ảnh hưởng đến tôi và mọi người trên sân".

Medvedev nổi điên với trọng tài

Cựu tay vợt nữ số một thế giới Justin Henin chỉ trích Medvedev, cho rằng anh không còn ở độ tuổi bồng bột. Henin nói: "Sai sót của trọng tài là điều không dễ chịu, nhưng họ là con người và chuyện đó vẫn xảy ra ở bất kỳ đâu. Medvedev không nên đặt bản thân vào những chuyện như vậy".

Đồng hương của Medvedev, hạt giống số sáu Andrey Rublev bất ngờ bị loại sớm. Đương kim vô địch rời giải mà không thắng set nào, khi thua Alexei Popyrin hai set cùng tỷ số 4-6. Đây là bất ngờ lớn nhất vòng hai Monte Carlo Masters. Rublev là người thứ ba trong top 16 hạt giống bị loại sớm, sau Taylor Fritz và Alexander Bublik.

Vòng ba hôm nay có một số trận đáng chú ý như Alexander Zverev đấu Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic chạm trán Lorenzo Musetti lúc 18h30 và Jan-Lenard Struff gặp Jannik Sinner lúc 20h, giờ Hà Nội.

Vy Anh