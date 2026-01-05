Medvedev muốn Australia Mở rộng sửa lịch đấu

Daniil Medvedev, người thường bị loại ở Australia Mở rộng sau các trận đấu dài, đề xuất ban tổ chức đẩy lịch lên sớm một giờ để thuận tiện hơn cho các tay vợt.

Theo Medvedev, thay vì thi đấu trận muộn nhất ngày vào 19h, Australia Mở rộng nên đẩy các trận này lên lúc 18h. "19h có lẽ hơi muộn và sẽ kéo theo nhiều rắc rối", tay vợt Nga bày tỏ hôm 4/1.

Năm ngoái, Medvedev thua đàn em tuổi teen Learner Tien trong trận đấu kéo dài đến 2h54 sáng hôm sau. Trước đó, anh cũng trải qua trận muộn thứ hai lịch sử Australia Mở rộng với Emil Ruusuvuori vào năm 2024 khi chỉ rời sân lúc đồng hồ điểm 3h40 phút.

Kỷ lục trận muộn nhất Grand Slam tại Melbourne là của Lleyton Hewitt và Marcos Baghdatis vào 2004 khi khán giả phải ngồi xem đến 4h34.

Medvedev bực tức trong trận thua Tien ở vòng hai Australia Mở rộng năm ngoái tại sân Rod Laver, Melbourne. Ảnh: ATP

Dù thường xuyên trải qua các trận dai dẳng, khó khăn tại xứ chuột túi, Medvedev vẫn có nhiều kết quả tích cực với ba lần vào chung kết các năm 2021, 2022 và 2024.

"Nếu đạt điểm rơi phong độ, tôi có thể thắng bất kỳ ai ở Australia Mở rộng", tay vợt hiện đứng thứ 13 ATP nói. "Tôi đã có những trận tuyệt vời ở đó, mặt sân và điều kiện thi đấu phù hợp với lối chơi".

Sau mùa giải 2025 thất vọng, Medvedev sẽ đến Australia Mở rộng với HLV mới là Thomas Johansson, người Thụy Điển gần nhất đoạt Grand Slam ở chính Melbourne năm 2002. Johansson năm đó đã đánh bại cựu số một thế giới Marat Safin ở chung kết dù chỉ là hạt giống số 16.

Medvedev đang có mặt ở Brisbane để dự giải đấu khởi động cho Australia Mở rộng. Grand Slam đầu tiên trong năm sẽ diễn ra từ 18/1 đến 1/2 tại Melbourne. Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ nhận 3,5 triệu USD, còn á quân nhận 1,9 triệu USD. Tổng tiền thưởng tăng 12% so với Australia Mở rộng năm ngoái.

Vy Anh