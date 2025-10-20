Medvedev chấm dứt cơn khát danh hiệu dài 882 ngày

KazakhstanGần hai năm rưỡi từ lần gần nhất vô địch, Daniil Medvedev mới có thêm danh hiệu khi hạ Corentin Moutet 7-5, 4-6, 6-3 ở Almaty Mở rộng.

Từ sau chức vô địch ở Rome Masters 2023, cựu số 1 thế giới Medvedev đã để thua trong hàng loạt trận chung kết lớn, gồm Mỹ Mở rộng, Australia Mở rộng cũng như các giải đấu ở Bắc Kinh, Vienna, Indian Wells và Halle.

Nhưng tại Almaty lần này, anh không để nỗi thất vọng lặp lại. Với chiến thắng sau 2 giờ 29 phút, Medvedev giành danh hiệu ATP thứ 21 trong sự nghiệp. Đặc biệt, 21 danh hiệu diễn ra ở 21 địa điểm khác nhau.

"Tôi muốn cảm ơn gia đình, người vợ xinh đẹp và hai cô con gái" Medvedev xúc động nói trong lễ trao cup ở Almaty Arena hôm 19/10. "Đây là lần đầu tiên tôi dự một giải đấu với cả vợ và hai con cùng đi, nên giành danh hiệu là rất tuyệt".

Medvedev (trái) mừng chức vô địch cùng vợ và hai con gái, trên sân Almaty Arena, Almaty, Kazakhstan, hôm 19/10. Ảnh: Reuters

Trong trận chung kết giải ATP 250 ở Kazakhstan, Medvedev thể hiện khả năng di chuyển, đánh bền và lên lưới hiệu quả, đối phó tốt với những pha xử lý khéo léo của Moutet để kết thúc nhanh những điểm số. Anh cũng ghi dấu ấn trong thời điểm quyết định, đặc biệt là game cuối cùng của set 3. Anh tận dụng match-point sau một điểm số giằng co giữa đôi bên.

"Cảm giác thật tuyệt vời. Có lúc tôi chơi không thực sự tốt, nhưng ở những điểm số quan trọng, tôi đã chơi đúng cách" Medvedev nói thêm. "Game cuối cùng thật sự tuyệt vời. Đây tiếp tục là một câu chuyện hài hước của tôi, 21 danh hiệu ở 21 thành phố khác nhau".

Chiến thắng cũng giúp Medvedev nuôi hy vọng mong manh giành vé dự ATP Finals ở Turin. Tay vợt từng vô địch giải đấu cho tám người hay nhất năm đã tăng 3 bậc, lên vị trí thứ 12 trên bảng điểm ATP Race to Turin. Anh hiện còn kém vị trí thứ 8 của Lorenzo Musetti 875 điểm.

Đây còn là danh hiệu đầu tiên của Medvedev dưới sự dẫn dắt của hai HLV mới, Thomas Johansson và Rohan Goetzke, khi anh bắt đầu làm việc cùng họ từ sau Mỹ Mở rộng. Kể từ đó, tay vợt Nga đã lọt vào bán kết ở Bắc Kinh và Thượng Hải, và có thành tích 12 thắng - 3 thua sau khi trở về từ New York.

Moutet thì vừa đấu trận chung kết ATP thứ ba trong sự nghiệp. Anh đặt mục tiêu trở thành tay vợt thứ 9 giành danh hiệu ATP đầu tiên trong năm 2025, nhưng bất thành. Tay vợt Pháp không thua set nào trên đường vào chung kết và vươn lên vị trí thứ 36 trên bảng điểm ATP, cao nhất từ đầu sự nghiệp.

Moutet từng đánh bại Medvedev ở lần chạm trán gần nhất tại Washington và tiếp tục gây khó khăn với những pha xử lý mềm mại, khéo léo. Anh giành set hai ấn tượng với 9 điểm winner và chỉ 2 lỗi tự đánh hỏng. Tuy nhiên, tay vợt 26 tuổi không thể duy trì cường độ thi đấu. Anh để thua trong set quyết định khi Medvedev chơi chủ động, tấn công sâu để phá thế trận của đối thủ.

Vy Anh