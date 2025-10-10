Medtronic Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế ký biên bản ghi nhớ lần ba

Medtronic Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) lần ba với Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra giai đoạn hợp tác hai năm tới, tập trung vào đào tạo và triển khai công nghệ y khoa.

Lễ ký kết diễn ra ngày 8/10 tại Bệnh viện Trung ương Huế. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chuyên sâu đối với lĩnh vực tim mạch, thần kinh mạch máu và đường tiêu hóa trên, đồng thời phát triển kỹ thuật phẫu thuật cột sống ít xâm lấn. Chương trình tập trung vào các bệnh lý thường gặp ở người Việt Nam, như tăng huyết áp khó kiểm soát và các bệnh lý tim mạch khác, với các giải pháp điều trị tiên tiến, có thể kể đến như điều trị tăng huyết áp kháng trị bằng triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận (RDN), kết hợp nong bóng phủ thuốc trong can thiệp mạch vành (DCB) và thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI). Việc hợp tác cũng hướng tới phát triển Bệnh viện Trung ương Huế thành trung tâm hàng đầu về can thiệp mạch não tại Việt Nam.

Lễ ký kết lần thứ ba giữa Medtronic Việt Nam và Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Hoàng Kha

Trong khuôn khổ MoU trước đây, hợp tác giữa đôi bên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Cả hai đã đồng tổ chức các hội thảo và chương trình đào tạo về các kỹ thuật tiên tiến trong điều trị bệnh lý tim mạch, bao gồm can thiệp động mạch chủ, mạch vành và quản lý rối loạn nhịp như tạo nhịp bó nhánh trái. Song song đó, các chương trình giáo dục y khoa liên tục (CME) toàn diện cũng mở rộng sang mảng thần kinh mạch máu và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, bao gồm kỹ thuật lồng ngực (phổi) và điều trị biến dạng cột sống nhi khoa. Sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế trong chuỗi chương trình giáo dục đào tạo nhằm bảo đảm chuyển giao kỹ thuật hiệu quả, hướng đến kết quả điều trị tối ưu cho người bệnh.

Thông qua quan hệ hợp tác này, đội ngũ chuyên gia y tế của Bệnh viện Trung ương Huế được trang bị kiến thức và kỹ năng để làm chủ công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người bệnh trên cả nước. Về phía Medtronic Việt Nam, doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp tiên tiến cho người bệnh, và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của ngành y tế Việt Nam.

Trong khuôn khổ MoU trước đây, hợp tác giữa Medtronic Việt Nam và bên đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Ảnh: Hoàng Kha

Ông Mongkol Sankum, Giám đốc Medtronic Vietnam, Campuchia, Myanmar và Lào, chia sẻ: "Bằng việc kết hợp kinh nghiệm toàn cầu của Medtronic với năng lực dẫn dắt tại địa phương của bệnh viện, MoU này tái khẳng định cam kết dài hạn của chúng tôi tại Việt Nam - nâng cao đào tạo và giáo dục cho y bác sĩ, để các liệu pháp tiên tiến chuyển đổi thành chất lượng chăm sóc y tế tốt hơn cho nhiều người bệnh".

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh: "Bệnh viện Trung ương Huế xem hợp tác này là chìa khóa để mở rộng cơ hội tiếp cận và củng cố vai trò của Bệnh viện Trung ương Huế, không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao mà còn là trung tâm đào tạo, chia sẻ chuyên môn với các cơ sở y tế trên toàn quốc".

Việc hợp tác lần này cũng hướng tới phát triển Bệnh viện Trung ương Huế thành trung tâm hàng đầu về can thiệp mạch não tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Kha

Trong những năm gần đây, sự phát triển của y học can thiệp đã mang lại nhiều giải pháp tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại Việt Nam và trên thế giới. Tại Việt Nam, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai thành công, giúp bệnh nhân có thêm cơ hội điều trị hiệu quả, an toàn và ít xâm lấn hơn. Tiêu biểu như các kỹ thuật điều trị tăng huyết áp kháng trị bằng triệt đốt thần kinh giao cảm động mạch thận (RDN), kết hợp nong bóng phủ thuốc trong can thiệp mạch vành (DCB) và thay van động mạch chủ qua ống thông (TAVI). Sự phát triển của các kỹ thuật như RDN, DCB và TAVI cho thấy y học Việt Nam đang từng bước tiệm cận trình độ quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Các kỹ thuật này giúp nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống, đồng thời thể hiện bước chuyển mình của ngành tim mạch can thiệp Việt Nam trên hành trình hướng tới điều trị cá thể hóa, an toàn và bền vững.

Kim Anh