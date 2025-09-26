Medochemie hợp tác TDI APJ chuyển đổi số ngành dược phẩm

Medochemie và TDI APJ khởi động dự án triển khai SAP S/4HANA, mục tiêu tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế của ngành dược.

Lễ khởi động dự án diễn ra ngày 18/9 tại TP HCM. Tại sự kiện, ông Gregory Charitonos, Tổng giám đốc Medochemie, cho biết việc áp dụng SAP S/4HANA là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả hoạt động và đảm bảo tuân thủ quy định toàn cầu.

"Các thông lệ quốc tế tốt nhất từ SAP, cùng sự đồng hành của TDI APJ và đội ngũ nội bộ, sẽ mang đến nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai", ông Charitonos nhận định.

Ông Gregory Charitonos, Tổng Giám đốc Medochemie phát biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: TDI APJ

Quản lý dự án, ông Phú Bùi đến từ Medochemie cho rằng sự thành công phụ thuộc vào sự đồng lòng từ ban lãnh đạo đến từng nhân sự. "Chúng tôi quyết tâm thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng triển khai", ông nhấn mạnh.

Phía TDI APJ, Giám đốc điều hành, ông Kazuo Hosoi, cho biết với bề dày kinh nghiệm triển khai SAP S/4HANA cho các doanh nghiệp lớn, đơn vị cam kết mang đến giải pháp tối ưu giúp Medochemie khai thác tối đa tiềm năng của SAP S/4HANA và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Ông Alex Chen, Giám đốc Cấp cao Khối Tư vấn khu vực, bổ sung rằng nền tảng SAP S/4HANA giúp ngành dược tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu quả và quản lý chất lượng theo chuẩn toàn cầu.

Ông Gregory Charitonos, Tổng Giám đốc Medochemie(trái) và Ông Kazuo Hosoi, Giám đốc Điều hành (COO) TDI APJ (phải) tại lễ khởi động dự án. Ảnh: TDI APJ

Dự án triển khai SAP S/4HANA đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của Medochemie, củng cố lợi thế cạnh tranh trong ngành dược phẩm. Với TDI APJ là đối tác triển khai SAP chiến lược, Medochemie hướng tới hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo vận hành hệ thống suôn sẻ và mang lại giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.

Đại diện Medochemie, TDI APJ, SAP cùng đội dự án hai bên chụp hình tại lễ khởi động RISE With SAP cho ngành dược phẩm. Ảnh: TDI APJ

Medochemie là công ty quốc tế chuyên nghiên cứu, sản xuất và phân phối dược phẩm generic có thương hiệu. Thành lập năm 1976 tại Cyprus, hiện công ty có 19 văn phòng, 15 nhà máy đạt chuẩn GMP của châu Âu và WHO (trong đó 5 tại Việt Nam), sản phẩm được xuất khẩu đến hơn 122 quốc gia. Danh mục hiện có 630 sản phẩm với 5.145 giấy phép lưu hành, thuộc hơn 10 nhóm điều trị.

TDI APJ là đối tác triển khai SAP, cung cấp các giải pháp SAP ERP giúp tinh gọn vận hành, nâng cao năng suất và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Đơn vị có kinh nghiệm trong triển khai SAP S/4HANA trên nhiều ngành, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi ích của chuyển đổi số.

Theo đại diện TDI APJ, ngành dược hiện đối mặt nhiều thách thức như chuỗi cung ứng phân tán, chi phí vận hành cao và yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt từ FDA, EMA. SAP S/4HANA mang đến nền tảng dữ liệu tập trung, hỗ trợ quản lý tồn kho theo thời gian thực, kiểm soát chất lượng xuyên suốt, tối ưu chi phí và nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu đáng tin cậy.

(Nguồn: TDI APJ)