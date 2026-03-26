Medlog mở rộng dịch vụ kho lạnh tại Trung Quốc

Đơn vị logistics Medlog thuộc Tập đoàn MSC cùng đối tác China Master Logistics Co Ltd. (CMLOG) công bố liên doanh và vận hành kho lạnh mới tại Shanghai.

Cơ sở mới có diện tích 24.000 m2, là kho lạnh thứ ba và cũng là kho lạnh lớn nhất trong mạng lưới chung của hai bên, bên cạnh hai địa điểm gần các cảng lớn tại Tianjin và Ningbo. Hệ thống này nằm trong chiến lược mở rộng kho lạnh dọc bờ biển Trung Quốc của Medlog, phục vụ tăng trưởng thương mại nhập khẩu chuỗi lạnh xuyên biên giới.

Một kho lạnh của Medlog và CMLOG. Ảnh: Medlog

Đặt tại khu Lingang thuộc Khu Thương mại Tự do Tổng hợp đặc biệt của Thượng Hải, cơ sở được thiết kế nhằm nâng cao năng lực logistics chuỗi lạnh và đáp ứng nhu cầu toàn cầu đối với hàng nông sản tươi sống. Kho được trang bị công nghệ làm lạnh thông minh, hướng tới vận hành tiêu chuẩn hóa và tự động hóa cao.

Kho lạnh có tổng sức chứa khoảng 80.000 tấn, giúp kết nối hiệu quả giữa lưu trữ nội địa và vận chuyển quốc tế.

Ông Giuseppe Prudente, Chủ tịch Medlog, cho biết khoản đầu tư này giúp củng cố mạng lưới chuỗi lạnh của doanh nghiệp tại Trung Quốc, đồng thời nâng cao khả năng phục vụ khách hàng trong và ngoài nước. Việc hợp tác với CMLOG cho phép cung cấp giải pháp chuỗi lạnh xuyên biên giới tích hợp, cải thiện hiệu quả, độ tin cậy và tuân thủ trong toàn bộ quá trình logistics.

Tận dụng năng lực vận hành quốc tế của Medlog cùng mạng lưới vận tải toàn cầu của MSC, cơ sở này hướng tới cung cấp dịch vụ chuỗi lạnh trọn gói, bao gồm vận chuyển quốc tế, thông quan và lưu trữ kiểm soát nhiệt độ, góp phần tối ưu thời gian và chi phí.

Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phát triển hệ thống logistics chuỗi lạnh tại Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng tươi sống, dễ hư hỏng trong thời gian tới.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)