Medlog khai trương trung tâm logistics tích hợp tại Dammam

Arab SaudiTrung tâm tích hợp mới của Medlog rộng khoảng 101.000 m2 tại cảng King Abdulaziz có thể xử lý hơn 300.000 TEU mỗi năm, củng cố tham vọng đưa Saudi Arabia thành đầu mối logistics toàn cầu.

Medlog, đơn vị logistics nội địa thuộc Tập đoàn MSC, vừa đưa vào vận hành tổ hợp logistics tích hợp Medlog 1 tại King Abdulaziz Port. Dự án được phát triển cùng Cơ quan Quản lý cảng Saudi (Mawani), đóng vai trò nút trung chuyển hàng hóa kết nối cửa ngõ phía Đông với các khu vực miền Trung và miền Tây Saudi Arabia.

Nằm trong khuôn viên cảng, Medlog 1 có diện tích khoảng 100.000 m2, công suất xử lý trên 300.000 TEU mỗi năm. Trung tâm cung cấp chuỗi dịch vụ logistics trọn gói, gồm xếp dỡ và lưu trữ container, vệ sinh thân thiện môi trường, sửa chữa, vận chuyển nội cảng, quản lý tồn kho và trung chuyển trực tiếp (cross-docking), cùng các dịch vụ giá trị gia tăng như đóng gói, dán nhãn.

Medlog hoạt động tại hơn 90 quốc gia, cung cấp dịch vụ logistics nội địa và quản lý container trên toàn cầu.. Ảnh: Medlog

Tổ hợp cũng hỗ trợ container lạnh, bồn ISO và flexi tank, tích hợp các dịch vụ vệ sinh, sửa chữa, kiểm định và bồn chở thực phẩm ngay tại chỗ. Hệ thống xe tải được trang bị GPS; doanh nghiệp cho biết sẽ từng bước tăng sử dụng năng lượng thay thế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Theo Medlog, dự án góp phần hình thành hành lang vận tải nội địa quan trọng, tăng kết nối giữa cảng King Abdulaziz và các trung tâm công nghiệp, dân cư lớn, trong đó có Jubail Industrial City. Kế hoạch này phù hợp với Chiến lược Giao thông và Logistics quốc gia cũng như chương trình Saudi Vision 2030, nhằm đưa Saudi Arabia trở thành hành lang logistics chiến lược kết nối ba châu lục và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế.

Dự án được kỳ vọng tạo hơn 400 việc làm trực tiếp và gián tiếp trong bối cảnh Arab Saudi tăng cường năng lực logistics và chuỗi cung ứng nội địa.

Medlog hiện hoạt động tại hơn 90 quốc gia, cung cấp dịch vụ logistics nội địa và quản lý container trên toàn cầu. Công ty là thành viên của MSC Group, một trong những tập đoàn vận tải biển lớn nhất thế giới. Tại Arab Saudi, MSC có hơn 200 nhân sự và quản lý lưu chuyển hơn 3 triệu TEU mỗi năm qua 6 cảng trọng điểm. Doanh nghiệp định hướng mở rộng hạ tầng và đầu tư công nghệ nhằm nâng cao vai trò trong mạng lưới vận tải khu vực.

Gia Hân (Theo Maritime Gateway)