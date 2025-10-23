MEDLATEC Group nhận vốn từ nhà đầu tư chiến lược

Đơn vị nhận vốn đầu tư từ quỹ quản lý bởi Ares Management Corporation để xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người Việt.

Ngày 23/10, hệ thống y tế MEDLATEC (MEDLATEC Group) công bố thông tin nhận vốn đầu tư từ một quỹ quản lý bởi Ares Management Corporation. Đây là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bởi nhóm vốn cổ phần tư nhân châu Á của Ares.

TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group và Ông Jason Rosenblatt - Giám đốc Điều hành cấp cao và Trưởng Bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư Ares, đại diện hai đơn vị thực hiện lễ ký kết hợp tác. Ảnh: MEDLATEC

Đại diện doanh nghiệp cho biết, ngoài khoản đầu tư tài chính, quỹ còn giúp đơn vị tiếp cận kinh nghiệm quản trị toàn cầu, kiến thức đầu tư chuyên sâu và mạng lưới quốc tế của Ares. Sự hợp tác này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường y tế khu vực và thế giới.

Người đại diện nói thêm, khoản đầu tư này giúp đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán - điều trị; mở rộng hệ thống bệnh viện, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn quốc tế tại các vùng kinh tế trọng điểm tại Việt Nam và nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn diện, hướng đến dịch vụ "y tế thông minh - nhân văn - chuẩn quốc tế".

TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc MEDLATEC Group báo cáo tại buổi lễ. Ảnh: MEDLATEC

Tại lễ ký kết, TS. Nguyễn Trí Anh - Tổng giám đốc Tập đoàn MEDLATEC Group chia sẻ, sự hợp tác với Ares không chỉ mang đến nguồn lực tài chính, còn thể hiện công nhận của thế giới đối với năng lực và tầm nhìn của doanh nghiệp y tế tại Việt Nam.

"Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, ứng dụng công nghệ cao, chuẩn hóa quy trình và dịch vụ để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đúng với triết lý và giá trị cốt lõi phát triển dịch vụ tốt - công nghệ cao", ông Trí Anh nhấn mạnh.

Ông Jason Rosenblatt - Giám đốc Điều hành cấp cao và Trưởng Bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư Ares chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: MEDLATEC

Ông Jason Rosenblatt - Giám đốc Điều hành cấp cao và Trưởng Bộ phận Vốn cổ phần tư nhân Đông Nam Á - Quỹ Đầu tư Ares phát biểu, việc rót vốn vào Medlatec Group sẽ giúp đơn vị này tiếp tục sứ mệnh hiện đại hóa và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên khắp Việt Nam.

Ares Management Corporation là tập đoàn quản lý đầu tư lớn của thế giới, với các giải pháp đầu tư vào thị trường sơ cấp và thứ cấp trong các lĩnh vực tín dụng, bất động sản, vốn cổ phần tư nhân và cơ sở hạ tầng. Tính đến tháng 6 năm nay, Ares đang quản lý hơn 572 tỷ USD tài sản tại Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Doanh nghiệp có văn phòng tại TP HCM.

MEDLATEC Group đã trải qua 30 năm phát triển, là một trong những hệ thống y tế tư nhân tiên phong ứng dụng công nghệ trong quản lý, chăm sóc sức khỏe chủ động thông qua việc chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả.

Hiện nay đơn vị vận hành mạng lưới bệnh viện, phòng khám, phòng xét nghiệm, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ lấy mẫu tại nhà và nền tảng công nghệ My Medlatec, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm tại Việt Nam và Campuchia.

Yên Chi