MediUSA nhận 8 huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng

8 thực phẩm bảo vệ sức khỏe của MediUSA, trong đó có MediUSA Krill Oil, vừa nhận huy chương vàng tại lễ trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng" 2025, ngày 13/1.

7 sản phẩm đạt huy chương vàng còn lại là MediUSA Zinc Drops, MediUSA Glutathione Gold, MediUSA Calcium Drops, MediUSA Vitamin B-Complex Drops (30ml Liquid), MediUSA Flex 7 Joint - Bone, MediUSA Cougfy và MediUSA Blood Sugar Support. Những sản phẩm này được người tiêu dùng yêu thích trong thời gian qua, được giới chuyên môn trong ngành thực phẩm chức năng và thiết bị y tế đánh giá cao, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Sản phẩm Vàng vì sức khỏe cộng đồng" là giải thưởng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức nhằm tôn vinh các sản phẩm thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp chất lượng tốt, an toàn, hiệu quả. Qua đó, giải thưởng khuyến khích các doanh nghiệp đưa ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người tiêu dùng. Lễ trao giải lần này đã trao tặng 38 cúp vàng và 110 huy chương vàng cho các sản phẩm đạt thành tích xuất sắc.

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam và TS. Nguyễn Bá Thủy - Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế trao chứng nhận và cúp vàng cho CEO Thái Phượng - đại diện Công ty TNHH MediUSA. Ảnh: MediUSA Việt Nam

Với hơn một thập kỷ phát triển, MediUSA liên tục cung cấp những giải pháp sức khỏe cho cộng đồng. Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, lễ trao giải lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển, đồng thời khẳng định cam kết không ngừng nghiên cứu và cung cấp sản phẩm chất lượng cao của đơn vị.

Trong số 8 sản phẩm nhận huy chương vàng của MediUSA, MediUSA Krill Oil là một trong những sản phẩm nổi bật. Được chiết xuất từ loài nhuyễn thể sống ở vùng biển sâu tại vịnh California, MediUSA Krill Oil hội tụ các yếu tố để trở thành "người bạn đồng hành" trong quá trình chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng hiện đại.

Dầu nhuyễn thể MediUSA Krill Oil. Ảnh: MediUSA Việt Nam

Sản phẩm chứa Omega-3 EPA và DHA liên kết với phospholipid, giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn so với dầu cá thông thường. Ngoài ra, sản phẩm còn giàu astaxanthin - một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do và giảm viêm. MediUSA Krill Oil có công dụng góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mạch máu; cải thiện trí nhớ, tăng cường sự tập trung, đặc biệt có nhiều ý nghĩa với học sinh, sinh viên và người làm việc trí óc; phòng ngừa thoái hóa điểm vàng, bảo vệ thị lực và sức khỏe mắt. Quy trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn quốc tế như NSF-GMP và FDA Mỹ đảm bảo sự tinh khiết của sản phẩm và an toàn cho người sử dụng.

Tại lễ trao giải, đại diện MediUSA, CEO Thái Phượng chia sẻ: "MediUSA Krill Oil không chỉ là một sản phẩm, mà còn là tâm huyết của chúng tôi trong việc mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng". Theo bà. giải thưởng này là động lực để MediUSA tiếp tục sáng tạo và đóng góp nhiều hơn nữa vào sức khỏe người Việt.

Bà Thái Phượng, CEO MediUSA bên các sản phẩm của công ty tại lễ trao giải "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng". Ảnh: MediUSA Việt Nam

Với hơn một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, MediUSA cam kết không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thực phẩm chức năng và thiết bị y tế chất lượng cao, góp phần vào hành trình xây dựng một xã hội khỏe mạnh và thịnh vượng.

Diệp Chi