Medicare ra mắt cửa hàng Premier Store tại Aeon Mall Tân Phú

Medicare Premier Store có thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên và các khu mua sắm theo chức năng, giúp khách hàng thuận tiện tìm kiếm sản phẩm và trải nghiệm dịch vụ làm đẹp chuyên sâu.

Ngày 6/12, thương hiệu bán lẻ sức khỏe và làm đẹp Medicare ra mắt cửa hàng cao cấp (Premier store) tại tầng hai, Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, TP HCM, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình 24 năm phát triển.

Không gian kết nối, nâng trải nghiệm mua sắm

Cửa hàng Premier Store sở hữu diện mạo cao cấp, hiện đại với thiết kế mở, ánh sáng tự nhiên và tông màu theo từng nhóm sản phẩm sức khỏe - sắc đẹp. Không gian mua sắm được phân chia theo chức năng như trang điểm, dưỡng da, nhà thuốc, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng... giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm.

Đặc biệt, khu "Beauty Zone, Derma Skin Zone" được đầu tư chuyên biệt để khách hàng có thể thử sản phẩm, nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên viên làm đẹp, đồng thời trải nghiệm trang điểm và chọn sản phẩm phù hợp.

Hệ thống còn ứng dụng công nghệ vào hành trình mua sắm, từ hệ thống tích điểm thành viên, quét mã ưu đãi qua app, đến thanh toán không tiền mặt, giúp mọi trải nghiệm trở nên tiện lợi và đồng bộ giữa mua sắm trực tuyến và trực tiếp.

Ông Ian Macdonald, Tổng giám đốc và Nhà sáng lập Medicare tại sự kiện khai trương. Ảnh: Medicare

Ông Ian Macdonald, nhà sáng lập thương hiệu, cho biết Medicare đã phát triển năm thế hệ cửa hàng theo từng giai đoạn của thị trường Việt Nam. Thế hệ cửa hàng thứ sáu được ra mắt sau quá trình nghiên cứu thị trường và lắng nghe nhu cầu khách hàng. "Không ngừng thay đổi là cam kết của chúng tôi để mang đến trải nghiệm nâng cấp mỗi lần khách hàng ghé Medicare", ông nói.

Sự đồng hành của các thương hiệu đối tác

Trong sự kiện ra mắt, Mediacare nhận được sự tham gia và đồng hành của các đại diện thương hiệu đối tác lớn trong ngành Health & Beauty như L’Oréal, Unilever, Rohto, DHC, Costar, Nucos, Anessa, Pharmekal, Colorkey... cùng nhiều nhãn hàng Việt.

Khách hàng trải nghiệm mỹ phẩm trong cửa hàng Medicare thế hệ mới. Ảnh: Medicare

Các gian hàng trải nghiệm tại sự kiện tạo điều kiện để khách hàng thử sản phẩm, nhận tư vấn và hưởng ưu đãi từ các nhãn hàng. Việc quy tụ nhiều đối tác quốc tế và nội địa trong cùng một không gian không chỉ thể hiện uy tín và năng lực hợp tác của Medicare mà còn củng cố vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi bán lẻ chăm sóc sức khỏe - sắc đẹp.

Hành trình 24 năm xây dựng giá trị thương hiệu

Ra đời từ năm 2001, Medicare là một trong những chuỗi bán lẻ tiên phong trong ngành Health & Beauty tại Việt Nam. Từ một cửa hàng đầu tiên tại TP HCM, hệ thống hiện có hơn 140 cửa hàng tại Việt Nam và Myanmar, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm.

Suốt hơn hai thập kỷ, doanh nghiệp kiên định với mục tiêu mang đến đa dạng sản phẩm chính hãng, chất lượng cao, giá cả hợp lý cùng dịch vụ chu đáo. Các dòng sản phẩm bao phủ toàn bộ nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, thực phẩm bổ sung và chăm sóc sức khỏe tinh thần để đáp ứng xu hướng sống khỏe của người tiêu dùng hiện đại.

Với khẩu hiệu "Love Your Life", hệ thống ngoài khuyến khích khách hàng yêu thương bản thân hơn mỗi ngày, còn lan tỏa tinh thần sống tích cực, năng động và trân trọng giá trị thật.

Sau 24 năm phát triển, hệ thống đồng thời đẩy mạnh mô hình "Health & Beauty Solutions", nơi khách hàng tìm được giải pháp chăm sóc toàn diện từ sản phẩm, trải nghiệm tại cửa hàng đến dịch vụ kỹ thuật số trên nền tảng ứng dụng và website.

Song song, thương hiệu tiếp tục triển khai chương trình "WeCare" - sáng kiến ESG hướng tới giảm rác thải nhựa, sử dụng túi tái chế, và khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng khách hàng.

Khách hàng mua sắm trong cửa hàng Medicare thế hệ mới. Ảnh: Medicare

Giai đoạn 2025 - 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng cấp chuỗi cửa hàng hiện tại, mở rộng độ phủ toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, chăm sóc khách hàng và chương trình thành viên.

"Thế hệ cửa hàng mới đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình phát triển của Medicare là thương hiệu bán lẻ hiện đại, bền vững, luôn đặt chất lượng sản phẩm và trải nghiệm khách hàng ở vị trí trung tâm" ông Ian Macdonald - Nhà sáng lập thương hiệu nhấn mạnh.

(Nguồn: Medicare)