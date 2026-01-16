MediaTek ra chip Dimensity 9500s đối đầu Snapdragon 8 Gen 5

MediaTek công bố Dimensity 9500s, tập trung vào hiệu năng và trí tuệ nhân tạo, sử dụng hoàn toàn nhân hiệu năng cao nhằm cạnh tranh với chip Qualcomm.

Dimensity 9500s được kỳ vọng thay đổi cuộc chơi ở phân khúc smartphone cấu hình mạnh giá tốt và là đối thủ trực tiếp của Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 trong năm 2026.

Khác với các dòng chip truyền thống thường chia ra nhân hiệu năng và nhân tiết kiệm điện, Dimensity 9500s tiếp tục theo đuổi triết lý All Big Core (Tất cả lõi lớn). MediaTek trang bị cho chip mới nhân xử lý chính Cortex-X925 với xung nhịp tối đa 3,73 GHz, kết hợp các nhân dòng Cortex-X và Cortex-A720.

Ảnh dựng MediaTek Dimensity 9500s. Ảnh: PhoneArena

Để kiểm soát nhiệt lượng từ các nhân xung nhịp cao, hãng trang bị hệ thống bộ nhớ đệm CPU đến 19 MB và bộ nhớ đệm hệ thống 10 MB. Theo nhà sản xuất, đây là dung lượng cache lớn nhất trong phân khúc hiện nay, giúp thiết bị giảm tần suất truy xuất dữ liệu từ RAM, từ đó hạ độ trễ và tiết kiệm pin khi thực hiện tác vụ đa nhiệm hoặc lướt web.

Về đồ họa, chip tích hợp GPU Arm Immortalis-G925 với tùy chọn 11 hoặc 12 nhân. Điểm nổi bật là sự xuất hiện của công nghệ Opacity Micromap (OMM) bên cạnh công nghệ ray tracing phần cứng, giúp hình ảnh trong game có hiệu ứng đổ bóng và ánh sáng chính xác hơn.

Nhằm giải quyết tình trạng quá nhiệt gây giảm hiệu năng, chip sử dụng công nghệ Adaptive Gaming 3.0, có khả năng duy trì tốc độ khung hình ổn định ở mức 120 FPS với các game nặng và lên đến 165 FPS với các game thể thao điện tử được tối ưu hóa.

Điểm nhấn trí tuệ nhân tạo trên Dimensity 9500s nằm ở bộ xử lý thần kinh NPU được thiết kế cho AI Agent. Ngoài ra, với tính năng Speculative Decoding+, chip có thể xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn nhanh và chính xác hơn. Thay vì gửi dữ liệu lên đám mây, 9500s cho phép người dùng tóm tắt văn bản, dịch thuật cuộc họp và chỉnh sửa video tạo sinh ngay trên điện thoại. Việc xử lý cục bộ không chỉ giúp tăng tốc độ phản hồi mà còn đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu người dùng.

Giới chuyên gia công nghệ nhận định, với việc ra mắt ngay đầu 2026, MediaTek đang tạo áp lực lớn lên các dòng thiết bị chạy Snapdragon 8 Gen 5, do Dimensity 9500s dự kiến xuất hiện trên smartphone cao cấp của Xiaomi, Oppo và Vivo thời gian tới với mức giá cạnh tranh hơn.

Huy Đức (theo PhoneArena)