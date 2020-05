Medalist - sân chơi của các golfer ngôi sao

CLB golf ở Nam Florida là lãnh địa nhà của các siêu sao PGA Tour với nhiều điểm đặc biệt.

Danh sách hội viên của Medalist có Tiger Woods, Rory McIlroy, Brooks Koepka, Justin Thomas, Dustin Johnson, Rickie Fowler cùng hàng loạt golfer thành viên PGA Tour.

Và Thomas, sở hữu major PGA Championship 2017 trong 12 cúp PGA Tour, sẽ làm bình luận viên "The Match: Champions for Charity" được tổ chức trên sân nhà vào rạng sáng 25/5, theo giờ Hà Nội. Đây là cuộc so tài giữa Tiger Woods - Peyton Manning với Phil Mickelson - Tom Brady nhằm gây quỹ cứu trợ nạn nhân Covid-19 tại Mỹ.

"Tôi không muốn nói Medalist được tạo ra nhằm phục vụ giới PGA Tour, nhưng nơi này thực sự là thế. Nó là chốn tụ tập của nhiều tay đánh tour lắm", golfer Patrick Cantlay nhận xét. Cantlay có hai cúp PGA Tour và là hội viên của Medalist lẫn sân Bear’s Club lân cận.

Sân Medalist.

Vào mỗi sáng ở Medalist, rất đông người hối hả ra sân sớm vì đặc thù của nơi này là chơi golf trước, để cả buổi chiều dành cho bơi thuyền, câu cá và bù khú. Các nhóm chơi vừa xếp hàng chờ ra sân vừa hò hét, châm chọc nhau.

Sân không có quy định giờ chơi – tee time cố định. Và cơ hội đánh chung nhóm với những tay golf giỏi nhất thế giới đều có suốt tuần.

Và không chỉ có giới golf mới lui tới thường xuyên ở sân golf do Greg Norman sáng lập và đồng thiết kế với kiến trúc sư huyền thoại Pete Dye vào năm 1995. Khách quen của Medalist còn có VĐV bóng rổ vĩ đại Michael Jordan. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây, Jordan hiếm khi đến Medalist vì đã trở thành chủ sân The Grove XXIII gần đó.

Sở hữu 15 major, hội viên Tiger Woods được hưởng nhiều đặc quyền. Một trong số đó là góc riêng trên sân tập. Anh thường ra sân chính "đơn thương độc mã" hoặc có caddie Joe LaCava tháp tùng. Để ca ngợi tài năng của Woods, sân Medalist còn đặt vị trí phát bóng đặc biệt mang tên "Tiger tee", xa hơn cả tee đấu chuyên nghiệp – championship tee. Nếu tính từ tee phục vụ giải, sân dài 7.242 yard, nhưng xét "Tiger tee" thì quãng đường 18 hố lên đến 7.571 yard.

Bảng điểm 62 gậy của "Siêu hổ" ở Medalist vào năm 2011 là kỷ lục của sân và Rickie Fowler san bằng vào năm sau đó. Nhưng thành tích này lập ở championship tee. Fowler từng thử sức ở "Tiger tee" và đánh 66 gậy. Đến nay, không ai có thể phá được bảng điểm này ở "Tiger tee".

Medalist gần biển nhưng phần lớn diện tích ăn sâu vào đất liền, trên nền đầm lầy.

"Fairway rộng nhưng nếu phát bóng không tốt và gặp gió tạt ngang thì khả năng mất bóng rất cao. Vào ngày tốt trời thì bạn sẽ không trượt fairway nhưng sân nhìn hãi lắm", Cantlay nhận xét về độ khó của sân.

"Có 3-4 hố, bạn có đường xuống fairway an toàn, nhưng phải chấp nhận khoảng cách tới hố xa hơn 15-20 yard. Tuy nhiên, các tay đánh tour thì không sợ chuyện này", Cantlay nhận định về chiến thuật chơi.

Chuyện Cantlay nói là hố 9 và 15. Cả hai hố thuộc par4, ngoặt gấp về bên trái, vòng qua gò cát, những bụi rậm và bẫy nước. Nếu mạo hiểm cắt góc, người chơi phải phát bóng khoảng 300 yard. Nếu thành công, họ rút ngắn được khoảng 50 yard trong cú tấn công cờ. Hố 17, ngoặt gấp bên phải có tình huống tương tự.

Chất lượng green ở Medalist xứng với chiến địa major vì nó luôn dao động ở mức 13 hoặc 14. "Thiết lập kỹ thuật theo chuẩn đấu tour. Sân dài nên bạn thường phải dùng gậy sắt 5-7 để lên green. Bề mặt mục tiêu nhanh hơn cảm quan bên ngoài", Cantlay bình phẩm.

Và vì Medalist thiên về phục vụ golfer chuyên nghiệp, nên có phần ưu đãi đối tượng khách hàng này. Để trở thành hội viên, người thường tốn khoảng 110.000 USD phí khởi điểm. Còn hầu hết dân đánh tour chỉ phải trả phí thường niên 14.000 USD, thậm chí một số không cần móc hầu bao.

Quốc Huy (theo Golf Digest)