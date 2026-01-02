Mẹ tôi luôn nghĩ mình bệnh nặng và không sống nổi

Tôi đưa mẹ đến một bệnh viện lớn khác để khám và kết quả không bị suy thận nhưng mẹ nói kết quả đó không đúng.

Mẹ tôi 63 tuổi, gần 4 tháng trước mẹ bị mất ngủ, có uống thuốc nhưng vẫn không ngủ được. Sau đó mẹ tôi đi khám ở một bệnh viện và được chẩn đoán bị yếu thận. Từ đó đến nay, tinh thần mẹ tôi suy sụp nghiêm trọng, luôn nghĩ mình sẽ chạy thận, bệnh không thuốc chữa và không sống nổi. Dù tôi đưa mẹ đến một bệnh viện lớn khác để khám và kết quả không bị suy thận nhưng mẹ nói kết quả đó không đúng. Mỗi ngày mẹ cứ nằm nói nhảm.

Tôi chở mẹ đến bệnh viện tâm thần, bác sĩ có cho thuốc về uống nhưng mẹ chỉ uống hai ngày rồi ngưng thuốc. Thực sự bây giờ tôi rất rối bời. Mong mọi người cho tôi lời khuyên tôi nên đưa mẹ đi đâu để điều trị. Tôi cảm ơn rất nhiều.

