Mẹ tôi khổ vì tính ghen tuông vô cớ của ba

Tôi chẳng biết làm sao để bảo vệ gia đình. Tôi bênh mẹ mà cũng chẳng làm được gì ba, khuyên nhủ mà ba không chịu nghe.

Tháng trước cả nhà tôi đi tiêm vaccine và đi chung với một công ty, do đăng ký chung và thuê chung xe đi. Trong quá trình chờ tiêm, tôi thấy có một cậu tầm tuổi tôi lại gần nói chuyện với mẹ rồi đưa điện thoại cho mẹ, chủ yếu nói sẽ tiêm loại vaccine nọ kia. Tôi thấy ba có vẻ không hài lòng nhưng không phản ứng gì. Nếu khó chịu, về ba có thể nói với mẹ là được, đằng này ba nhắc đi nhắc lại từ tháng trước tới tháng này, tối nào cũng nói, không để mẹ yên. Nếu mẹ có gì đó đã đành, đằng này toàn việc ba tự suy diễn, tưởng tượng rồi ghen tuông, cằn nhằn mẹ.

Ba nói chuyện kiểu chụp mũ, không chịu nghe ai giải thích, tự suy diễn tương lai, không tin lời ai nói. Tôi nghe ba nói mẹ mà tức lắm. Tuần trước, ba mẹ cãi nhau to, mẹ la khóc, may tôi can kịp chứ không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sau đó mọi chuyện lắng xuống, tôi nghĩ ba làm hòa với mẹ. Mới đây, mẹ lỡ tay làm sổng con gà, bị ba nói. Mẹ đi chợ mua con gà khác và ra cầu xem con gà kia lên chưa để bắt lại. Ba xỉa xói mẹ, hai người lại cãi vã.

Lúc này tôi mới biết hóa ra trước giờ ba luôn lấy chuyện cũ ra để cằn nhằn mẹ, theo dõi điện thoại của mẹ dù chẳng có gì đáng nghi. Mẹ sợ tôi biết sẽ buồn nên nhịn, tới hôm nay thì "tức nước vỡ bờ". Tính mẹ mà có uất ức sẽ nhớ mãi, không cam chịu oan ức nên nói hoài. Ba mẹ lại cãi nhau, đến khi tôi mất bình tĩnh, quát lên thì ba mẹ mới chịu im lặng.



Sau chuyện ghen tuông vô cớ của ba, giờ mẹ đi chợ 30 phút mà ba cũng nghi ngờ, mẹ đi lấy vải về may cũng cho rằng mẹ đi tìm ông nào đó. Sắp tới lại đi tiêm chung với nhóm kia, ba sẽ có chuyện để nói. Mẹ tức không đi thì ba sẽ nói "có tật giật mình", mẹ đi ba sẽ nói này nọ; không làm sao cho vừa lòng ba. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc