Mẹ bán nhà đất gần tỷ đồng để có tiền cúng bái

Mẹ tôi hay cúng, có ngày nào là cúng ngày đó và mua rất nhiều tiền vàng mã, tiền ăn không có nhưng tiền đốt vàng mã thì có.

Bố mẹ tôi có 4 người con, 3 người con trai do điều kiện công việc nên phải vào Nam lập nghiệp, kinh tế chỉ vừa phải, chị gái lấy chồng ngoài Bắc và ở gần bố mẹ. Tôi xin kể sơ qua về hoàn cảnh của chị. Chị đã có chồng và con lớn. Chồng chị mất cách đây hơn chục năm. Do học hành thấp, chỉ ở mức cấp 3, nên khi chồng chị bị bệnh hiểm nghèo, ngoài lấy thuốc, chị xem bói để tìm cách cúng giải cho chồng, về sau thành mê tín luôn và trở thành thầy cúng trong một hai năm. Do mê tín và lao vào cúng bái, chị đã mất miếng đất 800 triệu đồng và nhà đang làm lại bỏ dở. Không chỉ vậy, chị còn kéo mẹ tôi vay mượn hộ. Kết quả là mẹ tôi đang nợ người khác vài trăm triệu đồng.

Tệ hơn nữa, chị còn khiến mẹ mê muội và tin vào cúng bái. Mẹ tôi hay cúng, có ngày nào là cúng ngày đó và mua rất nhiều tiền vàng mã, tiền ăn không có nhưng tiền đốt vàng mã thì có. Thậm chí mới đây mẹ còn bán đi một mảnh đất (không nói với chúng tôi) để có đi cúng. Riêng chỉ một ngày cúng giải hạn cho cả họ hết 150 triệu đồng (chưa kể bao nhiêu lần cúng khác trong 20 năm qua). Do mẹ bán đất đai mà không thông báo cho chúng tôi ở miền Nam nên anh em tôi rất không hài lòng, bực bội. Thậm chí bán xong vài tháng, chúng tôi nghe kể mới biết. Mẹ còn vay nợ nhiều nhà nhưng chúng tôi cũng không biết.

Lo sợ mẹ đang giữ sổ nhà và một sổ đất nữa, bà sẽ mang đi cầm cố rồi lao vào mê tín hay trả nợ chui/ trả nợ giúp chị gái nên chúng tôi về và buộc mẹ giao sổ nhà, sổ đất. Mẹ bảo lúc bố mất đã nói khi nào mẹ không còn thì mới giao sổ cho chúng tôi. Thực chất chúng tôi không cần lấy sổ và tranh giành tài sản làm gì, chỉ lo mẹ đi cúng bái sẽ cắm và bán hết nhà cửa. Chúng tôi đề phòng lúc anh em về quê/ xa cơ lỡ bước sẽ không còn nhà để về. Vậy mà mẹ tôi cố tình không giao. Chúng tôi nịnh, nhờ anh em nói giúp bao lần cũng không được. Chúng tôi phải bỏ công việc ở miền Nam để về, mong mẹ giao sổ. Hai người về, đi lại hai tháng trời tốn cả 50 triệu đồng, chưa kể mất việc, không lo được cho gia đình nên bực tức. Đôi khi chúng tôi muốn giữ mẹ ở trong nhà, tách mẹ với chị ra vì chị cực mê tín.

Từ đó mẹ trốn đi hai tháng. Tôi thương mẹ, gọi điện thì mẹ kể lể các con không thương, đối xử tệ, để mẹ lang thang, không có quần áo, phải đi ngủ nhờ, con cái mất dạy và bất hiếu. Mẹ còn khẳng định giờ ai nuôi mẹ đến hết đời mẹ mới giao sổ và cho chị gái 1/5 cái nhà (mẹ một phần, 3 anh em 3 phần và chị gái một phần). Tầm 20 năm nay, ba anh em chúng tôi không tháng nào không gửi tiền về nhà, ngay cả khi bố ốm nặng, tất cả tiền là từ 3 anh em tôi lo, chị gái không có gì do đang nợ và không đi làm. Thậm chí chị gái còn được ăn gạo nhà tôi miễn phí, lấy thêm tiền của mẹ tôi. Nuôi dưỡng có hai phần, tình cảm và kinh tế, kinh tế chúng tôi lo đủ nhưng do công việc ở xa nên làm sao có thể suốt ngày bên cạnh mẹ được.

Chúng tôi đã lo cho gia đình từ khi bố mẹ ngoài 50 tuổi, giờ đã hơn 70. Vậy mà mẹ vẫn cho là chúng tôi bất hiếu, không đưa sổ. Hiện tại chúng tôi vẫn gửi tiền nhưng không thể bên cạnh do gia đình đã trong Nam, vậy như thế nào mới là nuôi? Mong các bạn giúp tôi 3 việc: Làm sao chúng tôi lấy được sổ nhà và đất? Làm sao tách mẹ khỏi chị gái để tránh mê muội? Chúng tôi làm vậy đúng không và anh chị nghĩ gì về mẹ với chị gái tôi?

Hoàng Nam