Mẹ rụng tóc từng mảng vì áp lực dạy con học

Trung QuốcLo lắng và thức khuya dạy con học trong thời gian dài, chị Xiao, 40 tuổi, bị rụng tóc từng mảng lớn trên đỉnh đầu, có vùng to bằng lòng bàn tay.

Cuối tháng 3, chị Xiao đến bệnh viện khám trong tình trạng tóc rụng nghiêm trọng. Bệnh nhân cho biết ban đầu các vết rụng chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên, chỉ sau ba tháng, tình trạng lan rộng ra ba vùng trên đỉnh và sau gáy, có vị trí mảng hói to bằng lòng bàn tay.

Nguyên nhân xuất phát từ áp lực dạy con. Chị Xiao cho biết từ ngày con trai lên cấp hai, tốc độ làm bài tập của cậu bé rất chậm. Để kèm con, chị thường xuyên phải thức đến nửa đêm. "Tình trạng thiếu ngủ kết hợp với tâm lý lo âu, bực dọc khi dạy con khiến tóc tôi rụng không kiểm soát", chị chia sẻ.

Tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ giải thích việc cha mẹ thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc, căng thẳng kéo dài sẽ gây hại cho gan và làm rối loạn hệ thống nội tiết. Điều này trực tiếp làm tổn thương nang tóc, gây ra chứng rụng tóc từng mảng đột ngột. Bác sĩ khuyến cáo, nếu thấy tóc rụng hơn 100 sợi mỗi ngày, kéo dài liên tục 2-4 tuần, phụ huynh cần đến các cơ sở y tế thăm khám thay vì tự mua thuốc điều trị.

Ảnh minh họa: Pexels

Tại Trung Quốc, tình trạng phụ huynh gặp "tai nạn sức khỏe" do áp lực dạy con học xảy ra phổ biến. Năm 2019, cô Wang, 36 tuổi, ở Hồ Bắc phải nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim khi đang kèm con trai lớp ba làm bài tập. Đầu năm nay, một phụ nữ 40 tuổi ở Hàng Châu cũng bị xuất huyết dưới nhện - một dạng đột quỵ nhẹ - với triệu chứng đau đầu dữ dội, nôn mửa sau trận lôi đình vì giảng bài mãi nhưng con không hiểu.

Nhà tâm lý học Florence Huang (Hong Kong) nhìn nhận, căng thẳng là điều khó tránh khi đồng hành cùng con trẻ. Tuy nhiên, việc để sự tức giận leo thang không chỉ tàn phá sức khỏe thể chất của cha mẹ mà còn để lại bóng đen tâm lý cho trẻ.

"Nếu tình trạng cha mẹ giận dữ, quát mắng ở nhà diễn ra liên tục, lòng tự trọng của trẻ sẽ bị tổn thương nặng nề. Các em dễ sinh tâm lý tự trách, xấu hổ, tự ti và bất lực", chuyên gia nhấn mạnh.

Để bảo vệ sức khỏe, giới chuyên gia y tế khuyên các bậc phụ huynh cần học cách quản lý kỳ vọng, không nên để việc học của con trở thành áp lực tâm lý của chính mình. Cha mẹ nên cố gắng ngủ trước 22h, bổ sung thực phẩm giàu sắt, kẽm, vitamin và kết hợp massage da đầu 2-4 phút mỗi ngày khi gội đầu bằng nước ấm để kích thích tuần hoàn máu, nuôi dưỡng nang tóc.

Nhật Minh (Theo 163.com, Asia One, Sohu)