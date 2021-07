'Mẹ Rồng' Emilia Clarke đóng phim của Marvel

Ngôi sao "Game of Thrones" Emilia Clarke sẽ tham gia vũ trụ siêu anh hùng Marvel trong series "Secret Invasion".

Nữ diễn viên xác nhận thông tin khi làm khách mời chương trình The Tonight Show của Jimmy Fallon tối 21/7. Clarke cho biết hồi hộp khi được tham gia dự án và trở thành thành viên của đại gia đình Marvel. Vì các điều khoản hợp đồng, cô không thể tiết lộ chi tiết nội dung phim và vai diễn.

Emilia Clarke (trái) trả lời phỏng vấn trực tuyến. Ảnh: The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Theo Variety, Secret Invasion được đặt theo tên một loạt truyện tranh của Marvel phát hành trong năm 2008. Nội dung truyện kể về tộc Skrulls, những sinh vật ngoài hành tinh có khả năng biến đổi hình dạng và ẩn náu tại Trái đất nhiều năm qua. Các nhân vật Skrulls từng xuất hiện trong các dự án phim của Marvel như Spider-Man: Far From Home, WandaVision.

Emilia Clarke sinh năm 1986 tại London, Anh, có bố là chuyên gia âm thanh còn mẹ là doanh nhân. Cô từng theo học trường diễn xuất Drama Centre London, nơi đào tạo nhiều ngôi sao như Paul Bettany, Colin Firth hay Pierce Brosnan... Clarke tốt nghiệp năm 2009 và sớm được chọn vào vai Mẹ Rồng Daenerys trong series Game of Thrones. Bộ phim giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả toàn cầu. Những năm gần đây, cô đóng nhiều dự án hài tình cảm của Hollywood như Last Christmas, Me Before You...

Emilia Clarke trong Game of Thrones Emilia Clarke trong "Game of Thrones". Video: HBO.

Đạt Phan (theo Variety)