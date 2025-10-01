Mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn sắp chi gần 700 tỷ đồng gom cổ phiếu Gelex

Bà Đào Thị Lơ, mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn, muốn chi 672 tỷ đồng để mua 12 triệu cổ phiếu Gelex.

Theo công bố của Tập đoàn Gelex, bà Đào Thị Lơ - mẹ ông Nguyễn Văn Tuấn - đăng ký mua 12 triệu cổ phiếu GEX. Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện là Tổng giám đốc của Gelex và nắm giữ 213,2 triệu cổ phiếu GEX.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 6/10 đến 4/11, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Nếu hoàn tất giao dịch, bà Lơ sẽ nâng sở hữu vốn tại Gelex từ 3,04% lên 4,37%. Như vậy, ông Nguyễn Văn Tuấn và mẹ sẽ sở hữu 28% vốn tại tập đoàn này.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu GEX đã tăng 200%, lên mức 56.000 đồng mỗi đơn vị, khi kết thúc phiên giao dịch 1/10. Như vậy, bà Lơ có thể chi ra khoảng 672 tỷ đồng để gom đủ số cổ phiếu muốn mua lần này.

Tập đoàn Gelex thành lập năm 1990, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và hạ tầng. Năm 2015, sau khi Bộ Công Thương thoái toàn bộ vốn Nhà nước tại đây (79%), Gelex trở thành công ty đa ngành, tham gia vào các lĩnh vực như sản xuất thiết bị điện, bất động sản, khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, nước sạch...

Lũy kế nửa đầu năm, Gelex ghi nhận 18.047 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 21% so với nửa đầu năm ngoái. Lãi sau thuế đạt 1.642 tỷ đồng, cao hơn 24,3% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 72,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Doanh nghiệp cũng chuẩn bị chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8% (800 đồng một cổ phiếu), ngày thanh toán 10/10. Với hơn 902 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền Gelex dự chi trả cổ tức khoảng 722 tỷ đồng.

Trọng Hiếu