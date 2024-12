Mẹ nguy kịch, thai 34 tuần tử vong do bất thường bánh nhau

Bắc GiangSản phụ 18 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhau bong non thể nặng do mắc hội chứng HELLP, thai 34 tuần đã tử vong.

Sản phụ mang thai lần đầu, bị phù tay chân và người nhưng nghĩ tăng cân nên không đến viện. Khi đau bụng dữ dội, người bệnh đi khám, phát hiện thai đã tử vong. Bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên cấp cứu.

Ngày 6/12, bác sĩ Lê Công Tước, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, cho biết sản phụ nhập viện khi suy hô hấp, tuần hoàn, rối loạn đông máu, bụng cứng như gỗ, không còn tim thai. Lúc này, cổ tử cung mở hết, ối vỡ, đầu thai nhi đã thập thò ở âm hộ.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhau bong non do hội chứng HELLP, yêu cầu chuyển vào phòng mổ, lấy thai nhi ra. Đột ngột, toàn bộ bánh nhau và máu cục lẫn máu loãng màu đỏ thẫm chảy ào ra, tử cung mềm nhão. Bác sĩ lập tức cho sử dụng thuốc tăng co tử cung nhưng không hiệu quả.

"Lúc này, bệnh nhân không còn tỉnh táo, mạch quay khó bắt, huyết áp không đo được, máu đỏ thẫm không đông vẫn tiếp tục chảy", bác sĩ nói.

Trong phòng phẫu thuật, tình trạng sản phụ tiếp tục diễn biến xấu, rối loạn đông máu nặng, men gan tăng cao, các xét nghiệm đều ở mức không an toàn.

Sau hội chẩn, bác sĩ đánh giá bệnh nhân trẻ tuổi, thai đã tử vong, "nếu cắt tử cung thì mất hoàn toàn khả năng mang thai, ảnh hưởng tâm lý sau này". Ngoài ra, cắt tử cung trong tình trạng rối loạn đông máu cũng rất nguy hiểm. Kíp quyết định thắt các mạch máu cấp cho tử cung để cầm máu, theo dõi máu chảy ra, cố gắng bảo tồn tử cung.

May mắn, 10 tiếng sau, bệnh nhân tỉnh, có phản xạ. Theo bác sĩ, tổng lượng máu được truyền cho cô gái trong quá trình phẫu thuật và hồi sức là gần 4.000 ml khối hồng cầu, hơn 1.700 ml huyết tương, 900 ml khối tiểu cầu.

"Sự bình phục ngoạn mục của bệnh nhân thực sự là phép màu dành cho cả kíp", bác sĩ nói.

Bác sĩ phẫu thuật cứu sản phụ mắc hội chứng hiếm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hội chứng HELLP là một biến chứng nghiêm trọng trong thai kỳ, liên quan đến sự rối loạn chức năng gan và đông máu. Triệu chứng bao gồm vàng da, suy thận, rối loạn đông máu và có thể dẫn đến tình trạng nguy kịch cho sản phụ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên đi khám thai định kỳ thường xuyên, nhất là trong ba tháng cuối thai kỳ để phát hiện sớm bất thường, tránh bỏ sót bệnh lý.

Nếu phát hiện bị tiền sản giật, hội chứng HELLP hay bất kỳ dấu hiệu bất thường nào khác thì sẽ được nhập viện điều trị kịp thời, đảm bảo an toàn sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Thùy An