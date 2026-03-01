'Mẹ mìn' sa lưới sau 15 năm trốn truy nã

Nghệ AnNguyễn Thị Sâm, 58 tuổi, sau hơn 15 năm trốn truy nã vì lừa bán 5 trẻ em sang Trung Quốc làm vợ, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Ngày 1/3, Sâm, trú xã Châu Tiến, bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để phục hồi điều tra tội Mua bán trẻ em.

Bị can Nguyễn Thị Sâm (phải) thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ, năm 2007-2010, Sâm lên kế hoạch tuyển người giúp việc với mức lương 900.000 đồng mỗi tháng để dụ dỗ trẻ em vùng cao, sau đó bán làm vợ người Trung Quốc. Tin lời, 5 trẻ em trú tại huyện Quỳ Châu và thị xã Thái Hòa (cũ) nhận lời, được Sâm đưa sang biên giới bán cho một số người bản địa. Sâm thu gần 9 triệu đồng từ các phi vụ.

Năm 2011, Sâm trốn sang Trung Quốc, thay đổi nhân thân, lai lịch. Trong hơn 15 năm lẩn trốn, "mẹ mìn" nhiều lần thay đổi nơi ở để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Gần đây, trong quá trình rà soát các nghi phạm trốn truy nã, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một phụ nữ nghi vấn sống tại Hà Nội. Sau khi xác minh, trinh sát xác định người này là Sâm nên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ.

Đức Hùng