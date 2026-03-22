'Mẹ mìn' khét tiếng Trung Quốc bị bắt sau hơn 20 năm lẩn trốn

Kẻ dắt mối buôn bán 9 đứa trẻ từ năm 2003, biệt danh "Dì Mai", đã sa lưới sau nhiều năm cảnh sát nỗ lực truy tìm.

Ngày 21/3, Cục Công an thành phố Quảng Châu thông báo đã bắt giữ nữ nghi phạm họ Tạ, biệt danh "Dì Mai", nhân vật chủ chốt trong nhiều vụ buôn bán trẻ em từ năm 2003-2005. Trong quá trình thẩm vấn, Tạ đã thú nhận tội ác.

Từ tháng 9/2003 đến tháng 12/2005, nhiều trẻ em bị bắt cóc ở các thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông. Tháng 3/2016, năm nghi phạm bị bắt. Nghi phạm chính Trương Duy Bình khai rằng những đứa trẻ bị bắt cóc đều do người trung gian có biệt danh "Dì Mai" phụ trách liên hệ người mua, sau đó đôi bên chia lợi nhuận.

Tháng 6/2017, cảnh sát công bố bức phác họa chân dung đầu tiên của "Dì Mai", kêu gọi công chúng cung cấp thông tin. "Dì Mai" chỉ được nêu giới tính là nữ, không rõ danh tính thực, khoảng 65 tuổi, cao khoảng 1,5 m.

Tháng 3/2019, chuyên gia phác họa chân dung Lâm Vũ Huy giúp cảnh sát vẽ bức tranh mới về "Dì Mai" theo mô tả của các nhân chứng. Theo đó, đặc điểm khuôn mặt của nghi phạm gồm nhiều nét điển hình của người phương Nam: mặt to, lỗ mũi rộng, môi dày, đôi mắt hơi hình tam giác.

Một người đàn ông hơn 60 tuổi từng sống cùng "Dì Mai" hơn 2 năm ở huyện Tử Kim cho biết bà ta thường tự xưng là "A Mai", giỏi ăn nói, làm bà mối cho người dân xung quanh. Bà ta thường đưa những đứa trẻ khác nhau đến nhà bạn trai, nói là con của em trai mình.

Cho đến khi bà ta biến mất, không ai trong thôn biết tên thật hay tuổi của "A Mai". Bà ta chưa bao giờ để lộ chứng minh thư, chưa từng ở khách sạn, không bao giờ chụp ảnh. Chỉ đến khi nhìn thấy thông báo truy nã "Dì Mai" của cảnh sát, người bạn trai mới liên tưởng tới "A Mai".

Bản phác họa chân dung "Dì Mai" vào năm 2017 (trái) và bản mới năm 2019. Ảnh: Dahe

Dù có nhiều thông tin hơn, "Dì Mai" vẫn không rõ tung tích. Thậm chí, việc bà này có thực sự tồn tại hay không từng gây tranh cãi trong thời gian dài.

Trong khi đó, Trương Duy Bình và đồng phạm Châu Dung Bình đã bị thi hành án tử hình vào ngày 27/4/2023. Hai đồng phạm khác nhận án tù chung thân, kẻ còn lại lĩnh 10 năm tù.

Đến tháng 10/2024, 9 đứa trẻ bị bắt cóc, buôn bán trong vụ án "Dì Mai" lần lượt được tìm thấy, nhưng người đàn bà này vẫn chưa sa lưới.

Theo thông báo của cảnh sát Quảng Châu, vào năm 2025, tổ chuyên án phát hiện một phụ nữ họ Tạ có đặc điểm rất giống "Dì Mai". Qua xác minh, Tạ chính là nghi phạm đang bị truy nã.

Sau khi nhận tội buôn bán trẻ em, Tạ đã bị cảnh sát chính thức bắt giữ. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Tuệ Anh (theo CCTV, Beijing News)