'Mẹ mìn' bán trẻ sơ sinh sang Mỹ bị bắt

Giới chức Mexico phối hợp với Mỹ bắt bà trùm Aguilar, cáo buộc bà ta cầm đầu đường dây mổ lấy tạng thai phụ, buôn bán trẻ sơ sinh sang Mỹ.

Bà trùm Martha Alicia Mendez Aguilar, cầm đầu đường dây buôn bán trẻ sơ sinh có liên hệ với băng đảng Jalisco New Generation (CJNG), bị bắt tại Juarez, Mexico, hồi đầu tháng, Independent ngày 28/9 dẫn thông báo từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.

Đường dây của Aguilar chuyên dụ dỗ thai phụ đến những địa điểm xa xôi, thực hiện mổ thai bất hợp pháp, lấy nội tạng và bán trẻ sơ sinh cho các cặp vợ chồng ở Mỹ với giá lên tới 13.000 USD.

Bà trùm Martha Alicia Mendez Aguilar ở Mexico. Ảnh: NCTC

Bà trùm có biệt danh là "La Diabla" (Quỷ Cái) bị bắt sau chiến dịch phối hợp giữa Trung tâm Chống Khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) và giới hành pháp Mexico. Băng CJNG là một trong những mục tiêu trấn áp hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.

"NCTC đã cung cấp các tin tình báo quan trọng về vị trí của Aguilar. Thủ đoạn của bà ta là một ví dụ về những gì các băng đảng khủng bố sẵn sàng làm để đa dạng hóa nguồn thu", giám đốc NCTC Joe Kent nói.

Đức Trung (Theo Independent, AP)