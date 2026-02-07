Mẹ Mbappe kiếm được nhiều tiền hơn 7 cầu thủ Real

Tây Ban NhaBà Fayza Lamari nhận hàng triệu USD tiền lương từ con trai với tư cách người đại diện.

Theo tờ A Bola ngày 6/2, mẹ của Kylian Mbappe, Fayza Lamari hiện kiếm được 5,32 triệu USD sau thuế mỗi năm. Con số này cao hơn lương của 7 cầu thủ Real, gồm Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Guler và Brahim Diaz. Mbappe đang nhận mức cao nhất tại sân Bernabeu là 17,74 triệu.

Mbappe (giữa) và cha, mẹ trong lễ ra mắt Real vào năm 2024. Ảnh: Real

Bà Lamari có hợp đồng dài hạn làm người đại diện cho con trai, quản lý đời sống cá nhân, sự nghiệp và tài chính. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ tranh chấp pháp lý với PSG về các khoản chưa được thanh toán.

Hai mẹ con Mbappe từng tranh cãi về tiền bạc. Ban đầu, bà Lamari đòi một nửa lương của con trai. Điều này khiến cầu thủ đáp trả: "Con không đưa cho mẹ một nửa. Mẹ làm sao vậy? Con mới là người ghi bàn, sao mẹ lại đòi một nửa?".

Sau đó, hai người thỏa hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Lamari cho biết: "Tôi giảm đề nghị xuống còn 30% và nói rằng sẽ nghỉ việc nếu mức lương thấp hơn. Vì vậy, nó đã chấp nhận".

Mbappe hiện sở hữu khối tài sản khoảng 250 triệu USD. Con số này gồm cả thu nhập từ các bản hợp đồng quảng cáo béo bở.

Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của Mbappe hiện ở mức 210 triệu. Ở tuổi 27, Mbappe đã giành hơn 20 danh hiệu tập thể, gồm cả chức vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021 với tuyển Pháp, và nhiều chức vô địch quốc gia cùng Monaco và PSG.

Thanh Quý (theo A Bola)