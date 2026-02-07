Mẹ Mbappe hưởng lương cao hơn 7 cầu thủ Real

Tây Ban NhaBà Fayza Lamari nhận hàng triệu USD tiền lương từ con trai với tư cách người đại diện, cao hơn đáng kể so với Arda Guler hay Brahim Diaz.

Theo tờ A Bola ngày 6/2, mẹ của Kylian Mbappe, Fayza Lamari hiện kiếm được 5,32 triệu USD sau thuế mỗi năm.

Con số này cao hơn lương của 7 cầu thủ Real, gồm Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Guler và Brahim Diaz. Mbappe đang nhận mức lương cứng cao nhất tại sân Bernabeu là 17,74 triệu USD.

Mbappe (giữa) và cha, mẹ trong lễ ra mắt Real vào năm 2024. Ảnh: Real

Thực tế, thu nhập chính của Mbappe tại Real không phải lương cứng. Do gia nhập đội theo dạng chuyển nhượng tự do, anh nhận được phí lót tay 164 triệu USD, trả dần trong 5 năm. Các cầu thủ tự do thường được lót tay cao hơn, do đội mới không mất phí chuyển nhượng cho CLB cũ.

Ngoài ra, Mbappe cũng sẽ nhận được khoản tiền thưởng dựa theo thành tích cá nhân tại Real, và hưởng phần trăm từ bản quyền hình ảnh của anh. Những khoản thưởng này cũng có giá trị không nhỏ.

Bà Lamari có hợp đồng dài hạn làm người đại diện cho Mbappe, quản lý đời sống cá nhân, sự nghiệp và tài chính. Bà cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ tranh chấp pháp lý với PSG về các khoản chưa được thanh toán.

Hai mẹ con Mbappe từng tranh cãi về tiền bạc. Ban đầu, bà Lamari đòi một nửa lương của con trai. Điều này khiến cầu thủ đáp trả: "Con không đưa cho mẹ một nửa. Mẹ làm sao vậy? Con mới là người ghi bàn, sao mẹ lại đòi một nửa?".

Sau đó, hai người thỏa hiệp. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Lamari cho biết: "Tôi giảm đề nghị xuống còn 30% và nói rằng sẽ nghỉ việc nếu mức lương thấp hơn. Vì vậy, nó đã chấp nhận".

Mbappe hiện sở hữu khối tài sản khoảng 250 triệu USD. Con số này gồm cả thu nhập từ các bản hợp đồng quảng cáo béo bở.

Theo Transfermarkt, giá trị thị trường của Mbappe hiện ở mức 210 triệu. Ở tuổi 27, anh đã giành hơn 20 danh hiệu tập thể, gồm cả chức vô địch World Cup 2018, UEFA Nations League 2021 với tuyển Pháp, và nhiều chức vô địch quốc gia cùng Monaco và PSG.

Thanh Quý (theo A Bola)