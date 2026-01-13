Mẹ mải nhắn tin hẹn hò khiến con 3 tuổi chết đuối dưới hồ bơi

MỹKelle Anne Brassart nói chuyện điện thoại suốt 45 phút với những người đàn ông trên ứng dụng hẹn hò trong khi con gái 3 tuổi ngã vào bể bơi.-

Ngày 12/1, Kelle Anne Brassart, 45 tuổi ở Turlock, bang California đã bị kết tội Giết người cấp độ hai và Bỏ bê trẻ em trong vụ cái chết của con gái 3 tuổi, Daniellé Pires, vào tháng 9/2025.

Hồ sơ thể hiện khoảng 15h30 ngày 12/9/2025, cảnh sát ở Turlock đã nhận được tin báo Kelle về việc "thấy một đứa trẻ bất tỉnh trong bể bơi nhà mình".

Cảnh sát đến hiện trường và phát hiện cô bé, bắt đầu các biện pháp cấp cứu trước khi nhân viên y tế nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Nhưng các bác sĩ sau đó tuyên bố cô bé đã tử vong.

Theo lời các công tố viên, Kelle thấy con vùng vẫy nhưng đã không hề nhảy xuống hồ bơi để cứu. Sau khi gọi 911, cô ta chỉ đứng đợi đội ứng cứu khẩn cấp tới mà không hề hành động.

Kelle Anne Brassart. Ảnh: Turlock Police Department

Cô ta khai không thể làm thế vì bị thương ở chân và phải dùng xe lăn. Tuy nhiên, camera giám sát tại nhà cho thấy bà mẹ có thể đứng và đi lại bình thường. Ngày hôm đó người này còn tự lái xe đi làm móng.

Trong quá trình cảnh sát điều tra vụ đuối nước, bị cáo có vẻ như đang say xỉn. Các điều tra viên tìm thấy nhiều chai rượu đầy và rỗng được giấu khắp nhà. Nồng độ cồn trong máu của cô ta là 0,246 tức gấp 3 lần mức cho phép lái xe hợp pháp là 0,08.

Camera giám sát cũng cho thấy thay vì trông con, Kelle lại ở trong phòng ngủ chính trò chuyện với những người đàn ông quen trên các ứng dụng hẹn hò.

Tại tòa, Kelle đã khai đã bảo con gái mình ra ngoài chơi với lũ chó. Cô bé đi theo đàn chó ra sân sau và không được trông nom trong suốt thời gian người mẹ chuyện trò trên ứng dụng hẹn hò.

Hình ảnh trên video cho thấy bé gái đang vùng vẫy trong nước trước khi chết đuối. Bé chỉ còn một tuần nữa là tròn 3 tuổi.

"Cô ta không chỉ thất bại trong việc chăm sóc con mình, mà còn làm điều đó một cách liều lĩnh và thờ ơ với mạng sống con người đến mức hành vi của cô ta cấu thành tội giết người cấp độ hai", công tố viên nói.

Luật sư của Kelle nói rằng vụ việc là một "tai nạn" và cô ấy nghĩ rằng đứa trẻ đang ở bên trong nhà. Song công tố viên khẳng định đây là trường hợp bị cáo biết rõ nhưng không hề quan tâm. "Cô ta không quan tâm đến việc con gái mình gặp nguy hiểm. Cô ta không quan tâm đến việc mình không trông chừng con gái vì tính ích kỷ và say xỉn".

Đây không phải lần đầu tiên Kelle bị cáo buộc bỏ bê con cái. Một trong những đứa con khác của cô đã phải nằm viện gần một tuần sau khi uống thuốc linh tinh, theo lời các công tố viên. Do đó, Kelle từng phải tham gia một lớp học bắt buộc của tòa án về nuôi dạy con cái, cảnh báo về những nguy hiểm khi để trẻ nhỏ không có người trông coi. Nhưng sự việc đáng tiếc vẫn tiếp tục xảy ra.

Phiên tuyên án dự kiến diễn ra vào ngày 5/2. Bị cáo phải đối mặt với án tù từ 15 năm đến chung thân, theo công tố viên đề nghị.

Hải Thư (Theo Law and Crime, Fox40, Independent)