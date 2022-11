Mẹ Kim Kardashian lên bìa Vogue ở tuổi 67

Bà Kris Jenner - mẹ Kim Kardashian - lên bìa Vogue Czechoslovakia ở tuổi 67.

Trong bức ảnh trang bìa tạp chí số tháng 12, Kris Jenner mặc áo cổ lọ đen, trang sức chunky và để kiểu tóc pixie đặc trưng. Ở những tấm hình khác, bà đứng chống nạnh khi mặc váy bạch tuộc của Bad Binch Tong Tong từng được ca sĩ Lizzo mặc trên Vanity Fair số tháng 11. Kris Jenner còn mặc áo choàng đen và đeo kính râm quá khổ, giống nhân vật Miranda Priestly trong The Devil Wears Prada.

Kris Jenner khoe nhan sắc tuổi 67 trên bìa Vogue CS. Ảnh: Vogue

Hôm 14/11, Jenner đã chia sẻ ảnh trên Instagram kèm chú thích: "Thật vinh dự khi được lên trang bìa. Xin cảm ơn toàn bộ êkíp của Vogue Czechoslovakia (Vogue CS), tổng biên tập Andrea Běhounková...".

Kris Jenner là thành viên thứ năm của gia đình Kardashian-Jenner xuất hiện trên bìa Vogue - tạp chí thời trang nổi tiếng nhất thế giới, chỉ còn Khloe Kardashian chưa được mời.

Kris Jenner biểu cảm lạnh lùng trong bộ hình của Vogue CS. Ảnh: Vogue

Ở tuổi 67, ngôi sao truyền hình thực tế vẫn giữ được ngoại hình, vóc dáng cuốn hút không thua kém năm con gái. Bà có làn da mịn màng, tiêm botox nhiều năm qua để hạn chế nếp nhăn, kéo dài thanh xuân. Chăm sóc da là ưu tiên hàng đầu, được bà duy trì từ thời trẻ. Trong các loại mỹ phẩm, Kris Jenner đầu tư nhiều nhất vào kem dưỡng ẩm. Trong lần xuất hiện gần đây trên chương trình Club Random của Bill Maher, bà nói: "Tuổi tác chỉ là một con số".

Kris Jenner ở Met Gala 2022 (video: Vogue) Kris Jenner và người tình Corey Gamle dự Met Gala 2022. Video: Vogue

Sinh năm 1955, Kris Jenner là doanh nhân kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng tại Mỹ, được biết tới khi tham gia show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians về gia đình mình. Trải qua hai cuộc hôn nhân với Robert Kardashian và Bruce Jenner (hiện là Caitlyn sau khi chuyển giới), bà có bốn con mang họ Kardashian gồm Kourtney, Kim, Khloé, Robert và hai con mang họ Jenner - Kendall và Kylie. Bà đang hẹn hò Corey Gamle - người từng làm nhân viên quản lý tour diễn của Justin Bieber, kém bà 25 tuổi.

Họa Mi (theo Independent)